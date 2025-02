Chiche Gelblung echó a Matilde Badini en vivo de la radio: "Retirate si no querés..."

Cómo es el impresionante cambio de look que se hizo Juan Otero

El debate comenzó cuando Gelblung sostuvo que dos años de terapia eran suficientes para resolver cualquier problema. Badini, en desacuerdo con esta afirmación, lo corrigió de manera tajante: " Dos años de tratamiento con un psicoanalista no hacés nada, flaco ".

Molesto por la respuesta, el conductor le retrucó: " Bueno, está bien, vos sos psicoanalista ", a lo que ella respondió: "No soy psicoanalista, soy paciente ".

El intercambio se volvió cada vez más tenso y Chiche cuestionó la actitud de su panelista: " ¿Será posible que todo quieras saber vos? ¡No podés saber de todo!". Sin embargo, la respuesta de Badini terminó por desatar la furia del periodista: " No me gusta escuchar pelotudeces ".

Fuerte discusión entre Chiche Gelblung y su panelista, Matilde Badini

Ante este comentario, Gelblung reaccionó de inmediato y le ordenó que se retirara: "Bueno, entonces retírate si no te gusta. Te podés retirar. Retirate si no querés escuchar pelotudeces. No ofendas al pedo, insolente. Sos una insolente, respetá por lo menos la jerarquía. Porque ella habla genialidades...".