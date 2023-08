Volvieron a intubar a Silvina Luna y su estado de salud es delicado

La salud de Silvina Luna continúa en estado delicado y su abogado, Fernando Burlanco, contó que “está luchando por su vida”. A la modelo volvieron a intubarla en las últimas horas y hay preocupación en su entorno, quienes reiteran los pedidos de cadenas de oración.

Fue en el ciclo Poco Correctos (eltrece) que la panelista, Estefi Berardi, brindó la información sobre la situación que atraviesa la artista por estas horas, quien ya lleva más de tres meses y medio internada en la terapia intensiva el Hospital Italiano de Buenos Aires.

“Perdón que corte la buena onda, pero me llegó un último momento, y aprovechando que está Burlando acá, conoce mucho a Silvina Luna, y volvieron a intubarla, está peleando por su vida, no sé Fernando si vos tuviste posibilidad de hablar con la familia”, informó la panelista en el ciclo de Eltrece.

“Yo hablo periódicamente con la familia, y Silvina está realmente luchando por su vida, por la recuperación, está haciendo una lucha incansable. Y a veces esto hace que no se sepa qué es lo que puede pasar”, se sinceró el letrado.

“Hace de cuenta que es un motor, el motor tiene que estar lubricado, se le coloca arena y piedras, y se lo pone en funcionamiento. Esto es lo que pasa con esta porquería que se le inyectaba a las chicas”, concluyó, refiriendose a Aníbal Lotocki.

Ximena Capristo habló de la salud de su amiga, Silvina Luna

El delicado estado de salud de Silvina Luna se agravó por una complicación de días atrás, el contagio de Covid-19, confirmado por la periodista Andrea Taboada. Aunque su hermano Ezequiel resguarda la información, su amiga Ximena Capristo brindó detalles sobre su situación en el programa LAM.

“¿Vos sabés algo de Silvina? Ayer Andreíta Taboada había dicho en lo de Mariana que había contraído Covid, yo le pregunté a Ezequiel, a su hermano, y por ahora no tuve respuesta”, consultó Ángel De Brito.

Silvina Luna, Ximena Capristo y Gustavo Conti (Foto: web)

Capristo, quien estuvo como invitada en el programa, compartió: “Ezequiel quiere como blindar el tema para que no haya información, por una cuestión de que ella todo el tiempo sube y baja. Está un poquito mejor y después recae, por eso no se puede dar un parte diario porque no es siempre lo mismo”.

Capristo continuó: “Pero bueno, dentro de su cuadro crítico, Silvina está mejorando día a día”. Además, abordó el reciente contagio de Covid-19: “Y bueno, esto que dijo Taboada del Covid y demás es cierto. Sé que la información salió de una fuente del Hospital Italiano, tengo entendido que ella está vacunada para el virus así que es algo leve”.

La situación de Silvina Luna es compleja, agravada por la larga internación y el requerimiento de diálisis para mantenerla con vida. Capristo explicó los dolores que enfrentaba Luna debido al metil metacrilato que le fue colocado en una cirugía estética en 2011 por el médico Aníbal Lotocki.

“Lo que contaba recién Gabriela (Trenchi) al aire acerca de los dolores, es verdad, yo lo vivía con Silvina todo el tiempo. Eran terribles. Se sentaba y le dolía muchísimo la espalda, por ejemplo, y todo le dolía”.

