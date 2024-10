Terminó la operación a Jorge Lanata, pero “va a haber una cuarta” cirugía: ¿qué pasó?

Las últimas actualizaciones sobre la salud de Jorge Lanata han sido reveladas por Ángel de Brito y Yanina Latorre en su programa en Bondi Live.

El periodista, que se sometió este lunes a una intervención exploratoria para evaluar su condición, deberá regresar al quirófano en los próximos días debido a complicaciones surgidas durante la evaluación.

“Ya salió de la operación, va a haber una cuarta”, afirmó Latorre, quien añadió que esta nueva cirugía está programada para “reconectar el intestino y puede que esa operación sea en 48 horas”.

Y añadió: “En este momento están las hijas reunidas con los médicos porque se reúnen Elba (Marcovecchio) y las hijas por separado”.

Ángel de Brito también explicó que la necesidad de otra intervención se debe a que “le encontraron más intestino necrosado, por eso tiene que volver a intervenir”.

Que había dicho su esposa Elba Marcovecchio

En la mañana del viernes, Elba Marcovecchio, esposa del periodista, fue abordada por la prensa a las puertas del hospital, donde compartió sus sentimientos sobre la salud de su marido.

Al ser consultada sobre cómo evaluaba su día a día, no pudo contener la emoción: “Posibilidades médicas hay, yo me aferro a eso, él es un gladiador. Me aferro a eso y, también para todos los que somos creyentes, existe el milagro. Pero hay posibilidades médicas y hay que seguir”.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata. (Instagram Elba Marcovecchio)

Marcovecchio también expresó su inquietud ante la próxima operación: “El parte médico de hoy lo veremos con el tema de la operación, me da muchos nervios que lo operen, pero es normal. Todos debemos estar con los nervios normales que genera, esta no es una operación menor”.

La cirugía laparoscópica a la que fue sometido Lanata tenía como objetivo restaurar el flujo sanguíneo hacia sus intestinos y prevenir complicaciones mayores.

“Ya son 117 días. Cada vez que Jorge tiene algo, me pongo muy nerviosa. Todos acá en el hospital lo saben”. La incertidumbre de cada complicación en la salud de Lanata es palpable, pero la abogada también se aferra a la esperanza: “Yo tengo mucha fe”.

“Nosotros juntos llevamos diez internaciones, y esta es la tercera del año”, concluyó Marcovecchio, reflejando la dura realidad que han enfrentado en los últimos tiempos.