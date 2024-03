Diego Armando Maradona y Guillermo Coppola llegaron a ser uno los dos en un determinado momento de la vida de ambos. A tal punto de que, si a Diego le picaba la oreja, Guillermo se rascaba, aunque estuvieran solos y ni siquiera Coppola supiera el porqué de ese acto reflejo.

Sin embargo, como todo lo bueno, ese amor un día se acabó. Y, dependiendo a quien se le pregunte, será la respuesta y será sobre quién se pose el dedo acusador como responsable de esa pelea. O distanciamiento.

Te amo, te odio: por qué se pelearon realmente Maradona y Coppola y cómo terminó el vínculo. Foto: Archivo Los Andes.

En la bioserie “Coppola, el representante”, que es sensación en Star+ y en el streaming, es el propio “Guillote” quien se encarga de dar su versión de los hechos. Sin decirlo abiertamente ni responsabilizarlo con nombre y apellido, la serie -que cuenta con el “Ok” de Coppola- deja entrever que un día el representante se cansó de seguirle el alocado ritmo a su representado (y amigo). Y se cansó de estar para salvar cada uno de los escándalos del mejor futbolista de todos los tiempos y de, literalmente, apagar sus incendios (en una de las escenas finales se muestra como Maradona destroza y prende fuego una lujosa y exclusiva casa que Coppola había alquilado a un juez para Diego).

Y en la serie, que no es más que la versión de la historia de Coppola contada por Coppola, queda en claro que es Guillermo quien pone el punto final a esa relación y decide priorizar a su familia por ese entonces, justamente cuando Diego Maradona le pedía -prácticamente ordenaba, sin posibilidad a negarse- que se instalara definitivamente en Cuba con él para acompañarlo en la rehabilitación luego de los excesos que lo llevaron a quedar internado en Uruguay a comienzos del 2000. Fue en 2003 la fecha exacta del quiebre, y Coppola ya llevaba casi 4 años yendo y viniendo a la isla para estar con su amigo, pero también dividiendo su tiempo para estar con sus padres (complicados de salud).

Sin embargo, esta es la versión de Guillermo, y quien logró reencontrarse y volver a acercarse a Diego antes de que El Diez falleciera el 25 de noviembre de 2020. Pero Diego y su entorno -principalmente su familia- siempre insistieron en otra versión sobre la ruptura del amor entre Coppola y Maradona.

Denuncias de Maradona referidas a que Coppola le robó dinero a él y a sus hijas, acusaciones de traición y hasta una foto del representante y empresario jugando al fútbol en Punta del Este con Mauricio Macri, Marcelo Tinelli y Nicolás Repetto -entre otros- mientras Maradona estaba en Cuba son algunos de los condimentos de esta pelea que nunca terminó de aclararse.

EL AMOR ES ETERNO MIENTRAS DURA

El vínculo -primero profesional y luego afectivo- entre Guillermo Coppola y Diego Maradona comenzó oficialmente en 1985, luego de que el entonces futbolista del Napoli rompiera su vinculación profesional con Jorge Cyterszpiler y se vinculara a Coppola. En la serie de Star+, el propio empresario y representante se encarga de poner énfasis en que por aquellos años trabajaba en un banco y, poco a poco, fue metiéndose entre los vínculos más estrechos de los futbolistas (primero asesorándolos financieramente y luego ya como representante).

Esa primera etapa profesional de Coppola y Maradona se extendió hasta 1991, mientras que en 1995 -y hasta 2000- iniciaron la segunda etapa como “representante / representado”. En ese hueco de 4 años habían seguido siendo amigos, pero cada uno con su rumbo profesional separado.

Tanto en los primeros 6 años como en los 15 del segundo “ciclo”, Maradona y Coppola se hicieron grandes amigos. En “Coppola, el representante”, los realizadores dejan en claro que Diego no tomaba ninguna decisión sin hablarlo primero con su amigo y representante. Incluso, queda en evidencia que era Coppola quien respondía económicamente por daños o perjuicios que protagonizara el 10 en la etapa más escandalosa de su vida. Claro que esta es la versión que da el mismo representante, quien avaló la ficción en forma de serie biográfica que está entre lo más visto del streaming.

Maradona Coppola

Pero a partir de 2000, el lazo se rompió. Y, aunque el la serie se hace hincapié en que el inicio de la ruptura fue porque Coppola no decidió instalarse definitivamente en Cuba con su amigo y representado, hay cuestiones económicas y que Maradona consideró una “traición” hacia su gran amigo.

“Yo me fui de Cuba. Me cansó que no nos respetábamos. Fue después de un cumpleaños ‘stone’, duro, 30 de octubre de 2003. Noche dura. Discutimos mucho. Los chicos de ‘Sin Casette’, un programa de TyC Sports que hicieron una nota con él con una camiseta de rugby, en un carrito de golf, estuvieron y presenciaron discusiones duras”, relató Coppola hace un par de años en LAM sobre el momento en que “se cansó” de Diego.

“‘Me querés cagar el cumpleaños’”, dijo Coppola que le dijo Diego. “Y yo no quería cagarle el cumple, yo quería las cosas un poquito más prolijas en esa noche. Me encerré en el cuarto, a él le molestó. Cosas de amigos. Nos amábamos, nos amábamos. Al otro día le pedí hablar. Y el 1 de noviembre nos encontramos en el campo de golf y nos separamos. Fue una novela. Y ahí nos despedimos: ‘Yo te voy a amar toda la vida’. ‘Yo también’, nos dijimos”, rememoró Coppola

Además, según el propio Coppola confirmó en 2016, otro detalle que molestó a Maradona fue una foto publicada por la prensa donde se veía al entonces amigo y representante de Diego disfrutando de un picadito de fútbol en la playa de Punta del Este.

“Un fin de semana fui a Punta del Este y jugué al fulbito con Mauricio (Macri), Repetto (Nicolás), Faena (Alan), Marcelo (Tinelli), Fede Ribero y salieron las fotos en una revista. Eso enloqueció a Diego, porque yo le había dicho que me venía por mis viejos”, contó en una entrevista con La Red hace casi 8 años.

DE DINERO Y DE TRAICIÓN

Tiempo después, fue el propio Maradona quien habló de “traición” y acusó a Coppola de haberle robado dinero. “Yo ganaba cinco y le daba seis”, declaró Maradona oportunamente, y llevó a Coppola a la Justicia por este episodio.

En 2005, entrevistado por Susana Giménez en su programa, Diego habló de “un problema feo y cruel” con Coppola.

“A medida que voy pasando los días en Buenos Aires me voy enterando de más cosas. Yo a Guillermo no le hice absolutamente nada como para que me hiciera todo de lo que estoy enterando”, contó Maradona en el programa de la diva televisiva. “Él le tocó la plata de las nenas (NdA: Dalma y Giannina) y esto es imperdonable”, acusó.

Además, sostuvo que no había posibilidades de reencuentro y que no había hablado ni tenía intenciones de hablar con su, ahora, ex amigo.

“Yo cometí el pecado de ser amigo de Guillermo, le firmé un poder general. Pero él se equivocó tomando dinero de cosas que teníamos que cobrar y no decirme nada. Y cuando llegó el momento, lo fui a cobrar y ya lo había cobrado absolutamente todo. También cobró plata de lo que viene”, dijo Maradona.

“El tema pasa porque él me traicionó, yo le daba lo que tenía como amigo”, resumió Maradona. Y agregó que sus padres y hasta Claudia Villafañe (primera esposa del ex futbolista y madre de Dalma y Giannina) le advirtieron sobre Coppola y él no los escuchó.

“Hoy públicamente tengo que pedirle perdón a Claudia, a mis viejos y a gente que me quería abrir el panorama y yo no les hice caso”, concluyó en el programa de Susana.

Maradona, Roberto Edgar y Guillermo Cóppola.

Siguiendo con el orden cronológico de los enfrentamientos y acusaciones, la más reciente fue en 2009. Luego de una serie de idas y vueltas y de momentos de “amor – odio” en el vínculo, en 2009 y en Nápoles salieron a la luz los problemas fiscales de Diego Armando Maradona. Al ex futbolista le reclamaban una deuda de 30 millones de euros en impuestos impagos entre 1985 y 1991, y en ese momento el campeón del Mundo en 1986 con Argentina responsabilizó por ello a Coppola, al presidente del Napoli en aquellos años y a dos dirigentes del club.

DONDE HUBO FUEGO...

Antes de que Maradona muriera, el astro y Guillermo Coppola lograron reencontrarse y, a su manera, firmar la paz. El primero de los reencuentros fue en junio de 2015, 12 años después del “divorcio”.

Fue en el velorio de Don Diego (padre de Diego Armando), cuando Guillermo Coppola y Diego Maradona se fundieron en un emotivo abrazo. Coppola acompañó en todo momento a Maradona en ese momento.

“Hacía tanto tiempo que no nos abrazamos. Era el abrazo pendiente, el cierre de una película que no se sabía dónde se iba a terminar”, afirmó Coppola a los medios en ese momento.

Y en junio de 2018, en la previa del partido entre Argentina y Nigeria por la primera fase de grupos del Mundial de Rusia, Coppola y Guillermo volvieron a encontrarse en ese país y en la cancha. Y, una vez más, volvieron a abrazarse.

En febrero de 2020, con Maradona como DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, Coppola y el ex futbolista se reencontraron en la cancha de Quilmes y en la previa de un partido del Lobo platense por Copa Argentina.

“Con Diego fuimos un matrimonio sin sexo, tuvimos tres años prácticamente solos, mano a mano. Yo de al lado de Diego me fui pato, porque no me interesaba lo material y perdí todo. La relación se fue desgastando y yo sentía que ya no le llegaba”, contó en agosto del año pasado Coppola, en una entrevista con el ex futbolista y actual DT Ricardo Gareca en TNT Sports.

“Cuando nos encontramos en Rusia, que nuestro primer reencuentro, me dijo ‘nunca dejé de amarte’ y yo le dije lo mismo. Afortunadamente, con encuentros, fuimos puliendo eso”, detalló Coppola sobre las idas y vueltas de la relación con Maradona.

El 25 de noviembre de 2020, Diego Armando Maradona pasaba a la inmortalidad. En el último adiós, “Guillote” Coppola estuvo presente.

“El día de su entierro, lo primero que me vino a la cabeza fue una promesa que nos habíamos hecho en Cuba. Allá estuvimos 4 años viviendo juntos y me juró que iba a ser él el que me despidiera a mí. En el trayecto que hice con el cajón, por dentro, le hice saber que me había fallado”, contó tiempo después Coppola.

“Yo sentí que se había entregado de alguna manera y eso me dolió. Yo sólo estuve a su lado por amor. Me fui sin un peso, lo perdí todo y me rearmé con ayuda de amigos, pero lo quise mucho. Y si alguien duda de eso, sólo les voy a decir que cuando hubo que despedirlo, en ese tristísimo momento, la familia toda me dio la primera manija de su cajón. Eso lo dice todo”, concluyó.

