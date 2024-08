Roberto Pettinato llega a Mendoza para tocar Sumo: dónde y cuándo es el show

“No es un homenaje, no son covers, no es una imitación, es Sumo por Pettinato”, reza el concepto del show que Roberto Pettinato, virtuoso músico y polémico conductor, dará este viernes en Butic (San Martín y Barraquero, Ciudad).

El reconocido ex-integrante de la influyente banda de rock argentino se embarca en esta aventura, que recorre la primera época de Sumo y que promete mostrar el estilo primigenio de la banda, antes de que eclosionara grabando discos que resultaron súperventas.

Con este show, al mismo tiempo, Butic inicia su ciclo de Music Sessions, a pocos días de abrir su local.

Las puertas se abrirán a las 21 y la cocina estará abierta hasta las 23. Así, habrá tiempo para distenderse antes del show de Pettinato, que prevé empezar a la 0.30.

Las entradas, que tienen un valor de $15.000, se pueden adquirir a través de la cuenta de Instagram @butic.mendoza o en Entradaweb. La reserva de mesas es a través del WhatsApp 261-6296069.