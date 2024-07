Roberto Carlos anunció su show en Argentina: Una leyenda viva que vuelve a encantar

El icónico cantante y compositor brasileño Roberto Carlos se presentará el próximo 4 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, marcando un evento que promete ser inolvidable para sus seguidores. La venta de entradas comenzará hoy a las 10 horas a través de www.movistararena.com.ar. Esta presentación es parte de su gira por Sudamérica, donde ya ha deleitado a audiencias en Chile y Uruguay. La producción de Fenix Entertainment asegura una experiencia de alta calidad, acorde a la legendaria trayectoria del artista.

En su próximo concierto en Buenos Aires, Roberto Carlos promete un recorrido por sus grandes éxitos y sus nuevos lanzamientos, incluyendo temas de su reciente EP “Eu Ofereço Flores”. Canciones como “No te apartes de mí”, “Qué será de ti” y “Un millón de amigos” seguramente resonarán en el Movistar Arena, creando una noche llena de nostalgia y emoción.

Trayectoria inigualable

Roberto Carlos, conocido por su emotiva voz y su talento, ha sido una figura prominente en la música durante más de seis décadas. Con 63 álbumes lanzados en su país y una carrera marcada por éxitos en portugués, español y otros idiomas, Roberto Carlos es un verdadero icono global. Ha vendido más de 150 millones de discos, un récord para cualquier artista latinoamericano, y ha recibido numerosos premios, incluidos varios Grammy.

Primeros años y tragedias personales

Nacido en Cachoeiro de Itapemirim, Brasil, es el menor de cuatro hijos. Su vida cambió drásticamente a los seis años cuando sufrió un accidente que resultó en la amputación de su pierna derecha. Esta tragedia, sin embargo, no frenó su determinación ni su amor por la música. Descubierto por el compositor y periodista Carlos Imperial, Roberto Carlos comenzó su carrera en la música bossa nova antes de encontrar su verdadero camino en el pop y rock brasileños.

Su vida ha estado marcada por tragedias, incluida la pérdida de seres queridos y batallas personales como su lucha contra el trastorno obsesivo-compulsivo. A pesar de estos desafíos, ha mostrado una notable resiliencia, dedicando cada show a su difunta esposa María Rita y manteniendo una conexión profunda con su audiencia.

El cantante brasileño vuelve a los escenarios argentinos en noviembre

Ascenso al estrellato

Roberto Carlos se convirtió en una figura central del movimiento musical “Jovem Guarda” en los años 60, una corriente influenciada por The Beatles. Canciones como “Quiero que me calientes este invierno” y “Que todo lo demás se vaya al infierno” marcaron su temprano éxito. En la década de 1970, su estilo se volvió más romántico, y temas como “Amada amante” y “Detalles” se convirtieron en clásicos. Su éxito no se limitó a Brasil; fue el primer cantante latinoamericano en ganar el Festival de la Canción de San Remo en Italia.

Durante los años 80 y 90, Roberto Carlos continuó acumulando éxitos y expandiendo su influencia internacional. En 1989, ganó un Grammy por Mejor Álbum de Pop Latino, y sus discos continuaron encabezando las listas de Billboard Latino. Su música ha sido interpretada por artistas de renombre como Julio Iglesias y Ray Conniff. Además, su contribución a la música fue reconocida en 1992 cuando grabó su nombre en el Paseo de la Fama de Miami.

Legado y contribuciones humanitarias

Más allá de su música, Roberto Carlos ha sido un activo participante en causas humanitarias. En 1985, formó parte de la campaña “Cantaré, Cantarás” para ayudar a los niños en América Latina, junto a figuras como Plácido Domingo y José Feliciano. También ha participado en campañas de la ONU, como el Año Internacional del Niño.

Una banda legendaria

La banda de Roberto Carlos, RC-9, tiene una historia tan rica y variada como el propio artista. Formada en la década de 1960, la banda ha evolucionado con el tiempo, incorporando nuevos talentos y adaptándose a los cambios musicales. Desde sus inicios con el baterista Dede hasta la incorporación de músicos como Wanderley en teclados y el guitarrista José Provetti, la banda ha sido fundamental en el sonido característico de Roberto Carlos.

Una carrera que inspira

Roberto Carlos no solo ha dejado una huella imborrable en la música, sino que también ha influenciado a generaciones de artistas. Su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante a lo largo de los años es un testimonio de su talento y dedicación. Con cada lanzamiento, continúa rompiendo récords de ventas y llenando estadios en todo el mundo.

Próximos conciertos

Roberto Carlos tiene varios conciertos programados para 2024. Entre los más destacados se encuentran el que presentó el pasado 21 de junio en Los Ángeles, California y el del próximo 26 de septiembre en Madrid, España. Para más información sobre fechas adicionales y detalles sobre las entradas, puedes visitar su sitio web oficial Roberto Carlos Oficial y las páginas de los recintos donde se presentará.