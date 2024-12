Petrona protagonizó un divertido blooper que desató la risa de todos los participantes

Gran Hermano sigue siendo el epicentro de debates en las redes sociales, especialmente en Argentina, donde el reality se ha convertido en una tradición televisiva.

Cada participante tiene su protagonismo, pero Petrona se lleva el premio a las emociones más intensas. Su manera de reaccionar genera risas, críticas y hasta teorías entre los fanáticos que analizan cada detalle del programa.

El divertido blooper que protagonizó Petrona.

El programa no solo muestra estrategias y alianzas, sino que también se alimenta de esos momentos donde las reacciones genuinas —o exageradas— de los participantes logran robarse el show. Petrona, con su carisma y gestos, es uno de los personajes que más logra acaparar la atención de los seguidores.

Un video viral de Petrona desató una ola de comentarios en plataformas como X (ex Twitter) e Instagram. En la escena, su reacción fue tan exagerada que muchos usuarios no pudieron evitar compararla con actrices de telenovelas dramáticas.

“Me cuesta creerle a Petrona, exagera en sus reacciones jajajaja”, escribió un usuario, mientras otro comentó con humor: “Petrona no se perdió ni una temporada de La Rosa de Guadalupe”.

Pero no todo fue crítica. Los fanáticos más fieles celebraron el momento con comentarios como: “Jajajajajaja esta Petrona es lo más!!!” o “Jajajjaja amo”, dejando claro que su personalidad extrovertida también genera admiración y simpatía.

Críticas y defensas

Aunque sus reacciones generaron risas, algunos usuarios cuestionaron su autenticidad. “Lo teatrera que es, jajaja”, lanzó un espectador, mientras otro agregó: “Actriz de La Rosa de Guadalupe. Petroo”.

Sin embargo, otros salieron en su defensa con argumentos más personales. Una espectadora recordó: “Nosotros jugábamos a eso con mi hija, y yo me he caído porque el susto te desestabiliza. Igual, ya no lo hacemos más porque puede ser peligroso”.

Esta semana son 8 los nominados para abandonar la casa.

Mientras tanto, en la casa, los participantes ya decidieron quiénes estarán nominados para la gala de eliminación del próximo domingo. El público tendrá la última palabra, decidiendo quién continúa y quién dejará Gran Hermano. Este desenlace promete más tensión y sorpresas, siguiendo la línea de un programa que siempre da de qué hablar.