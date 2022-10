Netflix se prepara para Halloween con una película de terror que te va a matar, pero de risa

Para muchas personas, Halloween es una pesadilla. Para otros, la mejor época del año. En “La maldición de Bridge Hollow” hay de las dos clases y con su estreno, el 14 de octubre, vas a conocerlos a todos.

Los habitantes de Bridge Hollow, a donde va a parar una familia de Nueva York, son los fans. El pueblo grita Halloween por todos lados. Las casas están adornadas a un nivel que roza el delirio.

De la familia que llega, el papá, un hombre de ciencias, es el único que no es fan. No la odia, pero le da lo mismo. Lo cierto es que la casa en donde van a vivir esconde un secreto que la curiosa hija de la familia va a encontrar.

DE QUÉ SE TRATA LA MALDICIÓN DE BRIDGE HOLLOW

Syd, encarnada por Priah Ferguson (Stranger Things), libera (casi) accidentalmente un viejo espíritu que le da vida a la decoración de Halloween. A todo.

Ella y su papá, Marlon Wayans (”¿Y dónde están las rubias?” y “Chiquito, pero peligroso”), van a tener que ponerse en campaña para revertir la macana que se mandó y salvar al pueblo de los monstruos, zombies y payasos que aterran a los habitantes del pueblo.

El elenco se completa con la genial Loren Lapkus (La otra Missy y Orange is the new black), cuya presencia certifica que estamos ante una comedia, Rob Riggle (participó de éxitos como ¿Qué pasó ayer? y Comando Especial) y la participación de John Michael Higgins (Notas Perfectas).

MARLON WAYANS, EL REY DE LA COMEDIA Y LA SÁTIRA

Lo primero que pensas cuando ves el trailer, por primera vez, es ¡A este lo tengo! Y sí, si sos fan de las comedias absurdas, que están más allá de la categoría pochoclera, reconoces al protagonista de películas como “¿Y dónde están las rubias?”, “Chiquito, pero peligroso”, “Una película de miedo” y “50 sombras negras”.

Sin dudas, “¿Y dónde están las rubias?” es un mojón en esta nueva camada de películas ridículamente absurdas, pero que uno no puede dejar de mirar. En otra época fue “¿Y dónde está el piloto?”, “Top Secret”, protagonizada por el mismísimo Val Kilmer, o “La pistola desnuda”.

Su título original es “White Chicks” y la trama es sencillita, pero garpadora. Dos detectives del FBI tienen que cuidar a dos jovenes herederas de ser secuestradas. Entre miles de planes, no se les ocurre mejor idea que ocupar su lugar y ahí empieza el disparate. Ellos son dos hombres negros de casi dos metros que emulan ser dos chicas blancas, de casi un metro setenta.

En el medio, y para hacer las cosas más complicadas, un reconocido millonario se enamora de una de ellas y de ese cortejan salen las escenas más memorables de la película.

Un poco menos escatológica, La maldición de Bridge Hollow nos deja a un Wayans más moderado, pero que no ha perdido la magia. Con humor y ciertas cuotas de sarcasmo. Este viernes 14 de octubre, Netflix lanza esta película que promete una hora y media de tensión asegurada.