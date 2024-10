Luján Suena 2024: Pasado Verde, Usted Señalemelo y Zoe Gotusso en el escenario indie más importante de la provincia

Los músicos de Pasado Verde y Usted Señalemelo, estos últimos ya orbitando a nivel nacional, se presentan hoy en el Multiespacio Cultural de Luján (ex Feriagro) junto a otras bandas, en tanto el estilo intimista de Zoe Gotusso cierra mañana por la noche, luego de dos jornadas completas. Este evento, se concreta hoy como mañana, tras haber sido postergada en abril por razones climáticas. Las entradas adquiridas en abril son válidas para ambos días del evento, y aquellos que no pudieron comprarlas aún tienen una última oportunidad de conseguir sus tickets en la página web entradaweb.com.

Zoe Gotusso llega a Mendoza para el cierre del festival de música Indie en Luján, (X/@ZoeGotusso).

El festival contará con dos escenarios donde se presentarán algunas de las bandas más relevantes de la escena musical actual. Hoy sábado 5 de octubre estará encabezado por el trío mendocino Usted Señálemelo, integrado por el vocalista y tecladista Juan Saieg, el guitarrista Gabriel “Cocó” Orozco y el baterista Lucca Beguerie Petrich, que se han consolidado como uno de los exponentes más importantes del indie rock en Argentina. Esta banda, originaria de Mendoza, ha sido clave en la expansión del sonido alternativo en el país, y su actuación es uno de los momentos más esperados del festival.

A la altura de los mencionados, se encuentra Pasado Verde, la banda local que viene pisando fuerte desde hace casi una década y que fue especialmente invitada a participar en esta edición. Integrada por Exequiel Stocco (guitarra, sintetizadores y voz), Joaquin Ferreira Nazar (guitarra, samples y coros), Fabri Potenzone (guitarra), Leo Lemoli (batería) y Franco Santillán (bajo y coros) llegan al festival con nuevas versiones de su último trabajo, La Expedición, otros temas de discos anteriores (Fuimos y seremos, 2011; Fuego y Flora, 2016; Declaración de principios 2020) y singles, como también algunas sorpresas previstas para esta ocasión.

Usted Señalemelo en el escenario de Luján Suena, esta noche en el Centro Cultural Luján de Cuyo. Gentileza: Clarín.

Junto a ellos, el público podrá disfrutar de otros talentos emergentes y consagrados, como Paz Carrara, Manu Martínez, Batos, Espe y Blanc. El sábado promete una combinación perfecta de guitarras vibrantes, letras profundas, vientos y la potente energía que caracteriza a estas bandas.

El domingo 6 de octubre, la escena será tomada por la voz suave y melódica de Zoe Gotusso, una de las figuras más destacadas del pop alternativo argentino. Gotusso ha recorrido un largo camino desde sus inicios en Salvapantallas hasta consolidarse como solista con un cautivante estilo íntimo y personal. Junto a ella, compartirán escenario bandas como Koino Yokán, Blair, Yami Safdie, Manu Piró, Bag in Box y Magnolia, completando un line up que fusiona géneros y estilos para todos los gustos.

Reprogramación y expectativa

La edición 2024 estaba originalmente programada para abril, pero las intensas lluvias que azotaron la región obligaron a los organizadores a posponerla. Ahora, con el clima a su favor, Luján Suena se perfila como uno de los festivales departamentales más destacado del año.

Zoe Gotusso y Juan Ingaramo grabarán un clip en Patio Olmos ( Ramiro Pereyra / La Voz)

Este festival, que se lleva a cabo en el Feriagro, se cnvirtió en un referente de la escena cultural mendocina, y no es para menos. Luján Suena reúne a las mejores bandas de rock indie y música alternativa, con una producción a la altura de los festivales más grandes del país. A pocos días del evento, la expectativa de los organizadores en cuanto a la convocatoria superaba las 15 mil personas, cifra alcanzada por el Vivo Luján, otro de los eventos recientes organizados por el departamento.

Lo que diferencia a Luján Suena de otros festivales es su capacidad para reunir a grandes exponentes de la música con talentos locales, en un entorno que invita a la juventud a ser parte activa de la cultura. En este sentido, el festival se ha convertido en un referente no solo en Mendoza, sino en toda la región de Cuyo. Además, la incorporación de propuestas artísticas tan diversas y de alta calidad refuerza la idea de que Luján Suena no solo es un festival de música, sino un evento cultural de gran magnitud.

Una experiencia completa

Más allá de la música, Luján Suena ofrece una experiencia completa con dos escenarios preparados con tecnología de punta, asegurando que cada nota y acorde se escuche con la mejor calidad de sonido posible. Además, el predio contará con espacios gastronómicos, zonas de descanso y actividades recreativas, garantizando que cada asistente disfrute al máximo de esta propuesta cultural.

Previo al recital, Los Andes estuvo con Exe Stocco, vocalista de Pasado Verde para hablar acerca de la experiencia de la banda en eventos de esta magnitud, nuevos trabajos y expectativas con vistas al final del año.

Pasado Verde: Exequiel Stocco (guitarra, sintetizadores y voz), Joaquin Ferreira Nazar (guitarra, samples y coros), Fabri Potenzone (guitarra), Leo Lemoli (batería) y Franco Santillán (bajo y coros)

- Hablemos del Luján Suena. ¿Ustedes ya habían participado en este evento o es la primera vez?

Participamos en la primera edición de Luján Suena, que fue muy lindo. Eran dos escenarios enfrentados, fue un antes y un después en los festivales en Mendoza. Me acuerdo que la forma de los escenarios era distinta, muy bien organizado. Terminaba una banda y empezaba otra del otro lado. Fue una edición muy linda. Recuerdo que tocaron Ca7riel y Paco Amoroso, la Skandalosa Tripulación, Bandalos Chinos, Los Pibitos. Nosotros también estuvimos, y la verdad estuvo buenísimo.

- ¿Y cómo fue tu experiencia como público en otras ediciones?

Como público he ido a otras ediciones porque el line-up siempre es muy interesante, muy actual. Este año nos convocaron para el sábado junto con los chicos de Usted Señalemelo, está Paz Carrara, que es una amiga con la que tenemos la canción “Post Huracán”, que cantaremos juntos. Hace mucho que no compartimos escenario con ella, ni con los chicos de Usted con los que tenemos muy buena relación, así que estamos muy contentos de vernos nuevamente y cruzarnos en este festival.

- ¿Tienen algo especial preparado para el show?

Sí, tenemos 50 minutos de show, así que vamos a tratar de hacer algo más dinámico. Hemos estado trabajando en la idea de hacer bloques más largos, con canciones más unidas, para que el show no se corte tanto. Ya tuvimos la oportunidad de tocar en Neuquén el 21 de septiembre, después en el Festival Solar en una bodega muy linda, y ahora este fin de semana en Luján Suena. Todo esto nos sirvió como entrenamiento. La última vez que habíamos tocado antes de estos shows fue en marzo, así que hubo una pausa de casi seis meses, y la verdad es que se siente un poco cuando no tocas en vivo por tanto tiempo. Ahora llegamos más relajados, de la mejor manera.

- ¿En el último toque hicieron un tema de Babasónicos?

Sí. A Pasado Verde le cuesta hacer covers, nos enroscamos demasiado en buscar la manera. Con el tema de los Redondos (Motor Psico) nos pasó lo mismo. Ahora nos decidimos por Babasónicos que a todos nos gusta, con el tema Solita. Está bueno hacer un cover de una banda actual y para el público creo que es una linda sorpresa.

- Además es una forma de conectar con otras bandas

Tal cual. Hacer un cover de una banda actual siempre sorprende a la gente. Son esos pequeños detalles que quedan en la memoria del público y hacen que el show sea especial.

- Hace poco tocaron en una bodega, y aunque parecía que el público era de otro estilo, resultaron ser fanáticos de Pasado Verde

Fue genial. Al principio nos pareció que estaba todo muy tranquilo, pero cuando estábamos armando vimos que la gente se empezó a pegar al escenario y ese es un buen augurio, porque el que no conoce la banda también se suma para ver qué pasa. Después arrancó el pogo y se armó una gran fiesta. Siempre hacemos una dinámica en la que pedimos que levante la mano la gente que nunca nos vio en vivo y eso nos sirve porque es como una encuesta que la ves en vivo. Y es impresionante cuánta gente nueva sigue descubriendo la banda, aunque llevemos años tocando en Mendoza. Eso habla de todo el trabajo que queda por hacer y no dar por sentado que acá ya nos conocen todos. Hay gente que no nos ha visto nunca. Inclusive después de los shows, Instagram también es un termómetro porque empezamos a tener nuevos seguidores.

- ¿A nivel nacional tienen planes en lo que queda del año?

La plaza que más hemos visto crecer últimamente es Buenos Aires, que es la más difícil por la gran cantidad de oferta musical. Vos armás un recital y ese dìa hay cincuenta o sesenta bandas más, pero eso nos motiva a seguir trabajando, porque si bien cuesta y es caro, las cosas se siguen cocinando ahí porque es donde están los sellos, la mayor cantidad de bandas, las productoras, donde van las bandas grandes a tocar, entonces sigue siendo un desafío. Nos gustaría hacer un show a fin de año en Buenos Aires, pero con un laburo más fuerte en la promoción, la publicidad, y la pauta, para asegurarnos de que la gente se entere.

- Y en cuanto a nueva música ¿Están trabajando en algo?

Sí, tenemos un tema casi listo, faltan detalles de masterización y después subirlas. También estamos entrando en la onda de sacar música más seguido, no necesariamente pensando en discos completos. Queremos ir lanzando temas de a poco para mantenernos presentes.

- “La expedición” fue un éxito. ¿Cuánto tiempo pasó desde que lo lanzaron?

Hace un año y medio. Lo interesante de los discos es que siempre tienen un delay y pasa bastante tiempo hasta que la gente empieza a cantar las canciones, y es normal. Y es muy lindo ver cómo las canciones cobran vida con el tiempo.

- En casa show siempre hacen algún arreglo nuevo o reversionan algunos temas

Sí, lo hacemos para la gente y para no aburrirnos nosotros. Hay temas como “El Monstruo” que llevamos tocando hace ocho años, así que hacer pequeños cambios en las versiones nos mantiene a nosotros interesados y también le da algo fresco al público. A veces es con los chicos de los vientos o con algunos arreglos distintos, pero siempre buscamos renovar la energía de los temas.

Una plataforma para el talento local

Uno de los aspectos más destacados de Luján Suena 2024 es el espacio que otorga a las bandas emergentes de la región. Este año, cuatro grupos locales que participaron en el concurso de bandas organizado por la Usina Municipal de Arte tendrán la oportunidad de mostrar su talento ante un público masivo. Esta iniciativa forma parte del programa “Luján sos vos”, que busca impulsar la formación de jóvenes músicos y brindarles una plataforma para dar a conocer su trabajo.

El concurso, en el que participaron más de 130 bandas, no solo es una muestra del inmenso talento que existe en Mendoza, sino también del compromiso del municipio en promover el arte y la cultura entre los jóvenes. De este modo, Luján Suena no es solo un festival de música, sino una verdadera incubadora de talentos que tiene el potencial de proyectar a estas bandas emergentes a nivel nacional.

Ediciones anteriores

El éxito de Luján Suena ha ido en aumento desde sus primeras ediciones, y aunque cada año se supera en términos de producción y convocatoria, la edición 2024 parece estar destinada a ser una de las más memorables. A diferencia de años anteriores, en esta edición se ha hecho un esfuerzo particular por integrar a nuevas bandas emergentes locales, lo que ha generado una expectativa aún mayor.

En 2022, por ejemplo, Luján Suena ya había logrado una convocatoria impresionante, con más de 10 mil asistentes. Sin embargo, el cartel de este año, que incluye a exponentes de renombre como Usted Señálemelo y Zoe Gotusso, promete atraer a una audiencia aún mayor, con estimaciones que superan las 15 mil personas.