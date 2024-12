“Luchar por la verdad”: Mauro Icardi se comparó con Johnny Depp por su conflicto con Wanda Nara.

Mauro Icardi volvió a compararse con Johnny Depp en medio de su guerra mediática y judicial con Wanda Nara. El delantero del Galatasaray compartió una foto del actor de Hollywood, quien ganó un juicio por difamación contra su expareja, Amber Heard. “Nada más poderoso que un corazón decidido a luchar por la verdad. Por lo visto, vamos bien”, escribió sobre la imagen en la que Depp aparece saludando a los medios durante su juicio.

Esta no es la primera vez que Icardi se compara con el actor. Hace dos semanas el futbolista publicó otra foto del actor. Además, Icardi compartió una imagen donde aparece en el centro de una cancha, acompañada de la cita: “‘No se trata de limpiar mi nombre, se trata de defender a las personas que creen en mí', Johnny Depp”, parafraseando al actor.

El jueves, Wanda Nara volvió a causar revuelo al publicar en sus historias de Instagram una serie de chats privados con Icardi, que mostraban intensos intercambios entre ambos desde que comenzó el proceso de divorcio. Los mensajes revelaron la desesperación de Icardi por recomponer la relación.

En uno de los textos, el delantero escribió: “Ya tocamos fondo con todo. Hoy podemos empezar desde otro lado, con cosas mejores y con toda la paz del mundo”. Sin embargo, el tono conciliador se fue tornando más hostil a medida que avanzaba la conversación. En uno de los tramos más polémicos, Icardi escribió: “¿Querés que espere hasta que te cag… tu novio y ahí vengas a decirme y dar lástima?”.

Wanda, por su parte, le exigió que cumpliera con sus responsabilidades económicas: “Necesito que me devuelvas la plata que gasté y gasto en los nenes hace seis meses”. Los mensajes también muestran a Icardi dispuesto a todo por una segunda oportunidad: “Quiero que me acompañes en mi lesión. Necesito todo el amor del mundo” y “Danos esa oportunidad, tenemos todo el tiempo del mundo para empezar bien todo”. No obstante, la postura firme de Nara deja en claro que la relación está rota.

En un momento más tenso, Icardi le reprochó su actitud: “Dejate de chiquilinadas. ¿Querés que arreglemos nuestra vida de una vez?”. También recordó los esfuerzos que él había realizado: “Yo le pongo mucho, hace rato y remo solo”. En uno de los fragmentos más duros, el futbolista criticó la relación actual de Wanda, expresando su aversión hacia L-Gante: “El que está con vos es un drogadicto, mujeriego y putañero… No te das cuenta de que te usan para todo”. Además, cuestionó la estabilidad de su relación: “¿Pensás que quiere un futuro a tu lado? Te vas a arrepentir el día de mañana”.

Icardi también atacó a Wanda, diciéndole: “Sos un pingüino del desierto de Sahara. Nada más deplorable que verte así… Me rompe el alma, la cara de amargada que tenés”. Wanda respondió con firmeza, donde dejó en claro que el respeto en la relación ya se había terminado: “Yo me separé hace rato porque se terminó el respeto”. Añadió que, si la situación no mejoraba, estaría dispuesta a separarse definitivamente: “Si en esta relación se termina también, me voy a separar”.

Icardi volvió a criticar las decisiones de Wanda, donde sugirió que se alejara de las personas equivocadas: “Alejate de toda esa gente de mier...”, mientras la acusaba de caer en un círculo de malas decisiones que dañan su imagen pública.