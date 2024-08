Las fotos de Agustina, la esposa de Germán Pezzella: lo acompañará en su regreso a River

Con la noticia del inminente regreso de Germán Pezzella a River Plate, los reflectores también se han posado sobre Agustina Bascerano, su esposa, quien ha acompañado al futbolista durante gran parte de su carrera profesional. Pero, ¿quién es Agustina Bascerano y a qué se dedica?

Agustina Bascerano, nacida en Argentina y actualmente de 31 años, es conocida por ser la pareja de Germán Pezzella desde hace más de una década.

La relación entre ambos comenzó en 2012 a través de intercambios de mensajes en Facebook, y desde entonces, han formado una sólida pareja que ha superado las barreras de la distancia y las exigencias de la carrera futbolística de Pezzella. En 2023, sellaron su amor con una boda íntima rodeados de familiares y amigos cercanos.

Agustina, sin embargo, no ha dejado de lado sus propias ambiciones. Desde joven, combinó su carrera como modelo con estudios en nutrición.

Además, aprovecha las redes sociales para compartir su estilo de vida saludable y sus rutinas de entrenamiento, lo que le ha permitido establecerse como una figura influyente en el ámbito fitness.

El año pasado, Bascerano decidió dar un paso más en su carrera emprendedora y lanzó su propia marca de ropa, Pure Spain.

Aunque la marca inicialmente se centró en el mercado español, Agustina se encargó personalmente de que su línea de ropa también llegara a Argentina, ampliando así su alcance y consolidando su proyecto empresarial.

En una entrevista, Agustina reveló detalles sobre cómo ella y Germán Pezzella han mantenido viva su relación a lo largo de los años.

“Germán me sostuvo e incitó a que yo siga mi camino, porque no quise estar a la sombra, sino que a la par y apoyándolo. Pero también me quería desarrollar como mujer y persona y lograr mis propias cosas”, afirmó, destacando el apoyo mutuo que ha sido clave en su relación.

Según Agustina, el compañerismo es el pilar de su relación: “Lo que sigue manteniendo la relación viva es el compañerismo que tenemos el uno con el otro. En el día a día nos apoyamos mucho e intentamos que nuestra cabeza esté serena”, expresó.