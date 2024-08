La primera foto de Lizy Tagliani junto a Sebastián Nebot y su hijo: “Somos mamá, papá y Tati”

La conductora Lizy Tagliani y el mendocino Sebastián Nebot se muestran más que felices tras la adopción de su hijo. Después de contar que están en la etapa de vinculación con el nene, la pareja hizo una publicación para presentar a la familia completa.

“Y de repente conocimos otro amor, distinto, único, enorme. El amor más grande con el que nos pudimos topar. Estamos felices de ser tu familia, tu nueva vida, la oportunidad de construir junto a vos un camino”, escribió la pareja en el pie de una foto en la que se ven las manos de los tres integrantes.

Acto seguido, se hizo un expreso pedido a los medios en referencia a la necesidad de preservar la identidad del menor. “Comienza un viaje largo en el que fundamentalmente les pedimos a todos que cuiden cualquier detalle de la vida de nuestro bebé. Es importante para él y para este proceso. Nosotros somos su familia, pero necesitamos el amor y la reserva de todos”, explicó la famosa en conjunto con su pareja.

La primera foto de Lizy Tagliani junto a Sebastián Nebot y su hijo.

Feliz con este presente y con el desafío de acompañar a un hijo, Tagliani y Nebot declararon: “La vida nos dio la oportunidad de tenerte, de que nos elijas, no podemos garantizarte el resultado, pero te aseguramos que haremos hasta lo imposible para que crezcas lleno de amor y felicidad”.

“Nuestra familia empezó a viajar en este universo hermoso de cuidar tus caídas, acompañar tus sueños, cuidar tus noches y jugar tus días. No esperamos nada más de lo que vos quieras darnos. Me llena el alma escucharte decirme mamá o a @sebasnebot papá, pero queremos que sepas que no buscábamos ninguna etiqueta, solo cambiar tu vida y la nuestra para siempre”, sostuvo.

A modo de conclusión, Lizy volvió a dejar en claro que preservará al máximo la identidad del menor: “Solo queremos ser quienes cuiden tu derecho a ser una personita feliz. Acá estamos para amarte hasta el final, para protegerte, educarte y cuidar tu pequeña historia pasada como el tesoro más preciado, para que ese día en el que quieras saber, tengas el cofre de tu vida bien guardado y ver qué es lo que deseas hacer con él”.

“Desde hoy somos papá, mamá y Tati. Te amamos, bienvenido a este hermoso nuevo mundo”, expresó emocionada. Y concluyó: “Mamá tiene un trabajo fantástico, que su mejor paga es recibir el amor de la gente. Cuando mamá era chiquita no tenía mucho y ahora tiene la mejor fortuna que se pueda tener, ya lo vas a sentir en cada palabra, en cada saludo, en cada demostración de amor. Querido Tati acá estamos para vos y cruzando el portón, cuando salgamos de paseo, te vas a encontrar con el amor de todas esas personas que aman a mamá y papá y que quieren lo mejor para vos”.

La habitación del hijo de Lizy y Sebastián

Durante la mañana de la jornada de hoy, Lizy Tagliani compartió imágenes del cuarto que preparó para su hijo. “Esa habitación que está esperando el momento que llegue y ya no se vaya nunca más de ahí, es lo que más estamos anhelando”, detalló en diálogo con Arriba Bebe (Pop Radio), mientras filmaba el lugar.

La habitación del hijo de Lizy Tagliani junto a Sebastián Nebot.

Tal como se pudo ver en la grabación, había una cama con un acolchado azul y una manta rosa. Además, se pudieron ver varios juguetes, un triciclo, un Bob Esponja y un oso de peluche gigante, en una casa donde faltará el amor y la contención familiar.

