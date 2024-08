La cruda realidad que vive Mauro Dalessio luego del final de Gran Hermano: “Es difícil y de a poco”

Ahora que bajó la espuma de Gran Hermano, muchos exparticipantes encontraron su rumbo en los medios, el teatro, las redes sociales o el modelaje, pero otros aún están en un limbo complejo.

Uno de ellos es Mauro Dalessio quien aseguró que “tiene mucho tiempo muerto” y que es complejo mantener una rutina equilibrada como la que acostumbraba.

El ex participante de Gran Hermano admitió su mal presente desde que terminó el certamen.

A través de sus historias de Instagram, el que fuera pareja de Furia dentro de la casa más famosa respondió algunas preguntas que le hicieron sus seguidores y resaltó lo difícil que está siendo mantener una rutina. “Todos los días son diferentes. Hay veces que salen cosas de la nada. No es como antes, oficina, gimnasio, facultad”, explicó.

Actualmente, Mauro emite vivos en su canal de Twitch, va al gimnasio y realiza alguna que otra acción de marca cuando lo contactan. “Ahora que terminó, muchos de los Gran Hermano estamos como... ‘¿Y ahora qué?’. Yo voy a hablar desde mi punto de vista porque el resto la verdad me importa poquísimo”, esbozó.

La preocupación del exparticipante está en la cantidad de “tiempo muerto” que tiene diariamente: “La realidad es que hoy en día tenemos mucho tiempo muerto y eso a mí me mata”, agregó.

“Hay días que no sabés qué hacer cuando no tenés notas, publicidades o algo. Por eso yo le quiero meter al streaming. Me estoy instruyendo en eso para hacer varias cosas. Es difícil y es de a poco”, finalizó Dalessio antes de contar que tiene ansiedad por conseguir crecimiento.

Además, Dalessio dijo que él es “muy ansioso” y quiere ver el éxito ya, pero también es consciente que es un proceso lento: “Yo quiero ser Ibai en dos meses, pero es imposible. Encima yo no tengo conocimiento de nada. Yo lo único que sé hacer es hablar así, como con vos”.