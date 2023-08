Got Talent Argentina: Francesca tiene 10 años e hizo llorar al jurado con su show de acrobacias

Hace una semana que la apasionante competencia de Got Talent Argentina (Telefe) ha echado a andar, y en esta fase inicial, los concursantes están dejando fluir una variedad de emociones.

El jurado compuesto por Florencia Peña, La Joaqui, Emir Abdul Gani y Abel Pintos se encuentra en primera fila, listo para recibir las actuaciones. Este lunes, la concursante Francesca Sack protagonizó un momento emotivo que conmovió a todos los presentes en el estudio.

En Got Talent, una joven de 10 años hizo emocionar al jurado.

Con tan solo 10 años, Francesca se especializa en la acrobacia en telas. Vestida con una malla entera y una máscara que evoca a Björk, la joven se adentró en el escenario al ritmo de una música contemporánea.

Sus primeros movimientos lograron captar la atención de Florencia Peña, cuya expresión facial cambió mientras seguía la presentación. La Joaqui también quedó impresionada por las piruetas realizadas a altura.

Aunque con una expresión más sobria, Abel Pintos miraba atónito la escena, mientras que Emir Abdul Gani se mostraba más emocionado y conmovido que sus compañeros. Incluso soltó un grito emocional en uno de los giros de Francesca.

El uruguayo se levantó para celebrar el split, la icónica apertura de piernas en 180 grados propia de la danza, con la que la niña culminó su impresionante actuación.

Al finalizar su presentación, Francesca fue ovacionada en todo el estudio, particularmente por el jurado, quienes rindieron homenaje a su actuación con un aplauso resonante.

La devolución de los jueces a Francesca

Florencia Peña, dirigiéndose a la concursante, expresó: “Ay, Francesca, tienes un talento inmenso... ¿Vienes de una familia de circo?”. La niña, visiblemente emocionada por el esfuerzo que había entregado, respondió: “No, soy la única”.

La actriz continuó indagando: “Eso es aún más increíble. ¿Fue idea tuya querer hacer esto o cómo lo descubriste?”. La niña explicó entre lágrimas: “Sí, mi mamá exploró diferentes deportes hasta que encontré las telas y me encantaron”.

Emir Abdul es uno de los jurados de Got Talent Argentina

Florencia Peña buscó comprender el motivo de la emoción: “¿Nos puedes decir por qué estás emocionada?”. Francesca respondió: “Porque veo que les gustó lo que hice. Y estoy feliz porque lo hice, porque entré al canal”. Estas palabras conmovieron incluso a La Joaqui, quien no pudo contener las lágrimas.

La devolución de Florencia Peña fue más que elogiosa: “Tienes un talento inmenso y seguramente puedas lograr todo lo que te propongas, porque siempre se trata de hacer, no de no hacer. Así que eso que dijiste recién me parece muy importante, porque estás contenta primero porque lo hiciste, porque viniste, porque te atreviste, porque tomaste el riesgo. Eso ya es mucho, muchísimo”.

A la hora de votar, todos los miembros del jurado optaron por el “sí”, dándole la bienvenida oficial a Francesca a Got Talent Argentina. Conmovida por la experiencia vivida en el estudio de televisión, la niña agradeció a todos. El concurso promete seguir mostrando emocionantes momentos y talento inigualable.

