Estrenos de cine: ¿Qué películas llegan este jueves 23 de mayo a las salas de Mendoza?

¿De qué trata “Furiosa: De la saga Mad Max”?

Este jueves, las salas del país estrenan “Furiosa: A Mad Max Saga” (“Furiosa: De la saga Mad Max”), uno de los tanques más esperados del año, que para los argentinos supone también un interés especial.

Es que está protagonizada por la actriz Anya Taylor-Joy, una de las caras del momento. Nació en Estados Unidos y creció en Gran Bretaña, pero su padre es de origen argentino y ella pasó sus primeros años viviendo en Buenos Aires. Su madre tiene raíces españolas.

“Me encantaría hacer una película argentina, una película española, cualquiera, quiero hablar en mi lengua”, dijo días atrás, en el pre-estreno en México. También señaló su interés por colaborar con directores como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro G. Iñárritu y el actor Ricardo Darín.

La película cuenta la historia de la aguerrida Furiosa, desde su infancia hasta poco antes del comienzo de la trama de “Mad Max: Fury Road” (“Mad Max: Furia en la carretera”), protagonizada por Charlize Theron. Ambas películas se suman a la saga distópica de “Mad Max”, protagonizada por Mel Gibson, cuyo primer filme se estrenó en 1979. George Miller se mantiene como director en todas ellas.

“Empezamos a rodar esta película en un lugar que se llama Broken Hill (Australia), y esto es donde se rodó la primera película de Mad Max y además teníamos un montón de gente que había trabajado en todas las tres películas”, dijo Taylor-Joy. “Si estás haciendo una película de Mad Max sabés que será durísimo, pero que te va a encantar, creo que si no fuera duro me sentiría robada (engañada) de alguna manera”.

Aunque no le daba miedo hacer acrobacias con motocicletas y autos, la actriz confesó: “todavía no tengo mi licencia de manejar”. Taylor-Joy dijo que no la ha tramitado porque no tiene tiempo, pero “me encantaría tenerla”.

“Quiero sacarme la licencia de stunt driver (chofer de acrobacias) porque sé más de eso”, dijo.

Dementus, el villano de “Furiosa”, es interpretado por Chris Hemsworth, mientras que Tom Burke es el aliado de Furiosa, Jack, un experto chofer de camión de remolque y guerrero quien le ayuda a tratar de cumplir su sueño de volver a su comunidad de origen. Furiosa es raptada cuando es niña de una especie de oasis en medio del enorme desierto en el que habita y pasa su vida intentando volver a él. Taylor-Joy destacó la resiliencia de su personaje.

“Creo que esta chica tiene una esperanza imposible de que puede volver a casa y eso es algo que me afectó bastante”, dijo. “No importa la cantidad de veces que alguien te aplasta, levántate, porque en algún momento vas a ganar”.

El rodaje incluyó acrobacias con cientos de motocicletas, camiones y explosiones, además de mucha, mucha tierra. “A mí me encanta estar como cubierta de sangre, creo que porque mi primera película fue ‘The Witch’ (‘La bruja’) entonces para mí eso es lo que es hacer películas, siempre estás sucia, siempre estás cubierta de sangre, para mí es muy divertido”, señaló. Al final del día se tomaba “una ducha de dos horas”.

“Pero también creo que en algún momento parás de tratar de limpiarte de esa misma manera, porque pensás ‘mañana me lo van a volver a hacer de nuevo, y de nuevo, y de nuevo’”.

Aunque no todo fue tan rudo como ella está acostumbrada. Se quería rapar el pelo como Theron para interpretar a Furiosa, “pero George me vio el pelo, se enamoró y me dijo ‘no te lo podemos hacer’”. / AP

¿De qué trata “Los extraños: Capítulo 1″?

Maya es una joven mujer que inicia una nueva vida con su prometido. Durante un viaje en auto deben hospedarse en una cabaña que se alquila en lo profundo de un bosque; es ahí donde se vuelven presa de unos extraños enmascarados que los atacan sin advertencia y sin razón. Lo que parecería una lucha por sobrevivir los llevará a conocer su valor y su astucia. Dirección de Renny Harlin. Actúan Madelaine Petsch, Gabriel Basso y Froy Gutierrez.

¿De qué trata “Boonie Bears: Código Guardián”?

Briar y Bramble vivían felizmente con su madre Bárbara, hasta que un día hubo un incendio. Briar vio a Bárbara salir del edificio en llamas y nunca más volvió. Los osos cachorros crecieron creyendo que su madre los había abandonado. Muchos años después, cuando una mujer osa de edad avanzada aparece en escena, los hermanos oso están decididos a averiguar la verdad de una vez por todas y así dar respuesta a todas sus preguntas. Película animada oriunda de China, dirigida por Lin Yongchang y Shao Heqi.

¿De qué trata “Las corredoras”?

En 1959, en Buenos Aires, Mabel, empleada de un ministerio debe viajar al campo a firmar un contrato con el estanciero Antonovich. En ese paraje solitario, asediada por una sorprendente mujer automovilista, vivirá situaciones inesperadas con personajes intrigantes que cambiarán para siempre el rumbo de su vida. Dirección de Néstor Montalbano. Actúan Diego Capusotto, Carola Reyna, Alejandra Flechner y Norman Briski.

¿De qué trata “Maestro(s)”?

En la familia Dumar el oficio de director de orquesta se transmite de padres a hijos: François, el patriarca, está terminando una larga y brillante carrera internacional mientras que Denis, el hijo, acaba de ganar un nuevo premio “Victoria” a la música clásica. Cuando François es convocado para dirigir La Scala, la emoción y alegría lo invaden porque es un sueño profesional, el último quizás, hecho realidad. Feliz, aunque algo envidioso, por su padre, Denis pronto descubrirá que en realidad es a él a quien han nombrado para ir a Milán. Dirección de Bruno Chiche. Actúan Yvan Attal , Pierre Arditi y Miou- Miou.