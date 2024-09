El polémico comentario de Majo Martino sobre Franco Colapinto que después borró de las redes

El fin de semana, Franco Colapinto disfruta de unas mini vacaciones en la previa del Gran Premio de Austin y se lo vio rodeada de famosas durante una cena en España. En las fotos el piloto de Fórmula 1 posó con Cande Tinelli, Natalie Pérez y Majo Martino, quien recientemente se refirió al corredor de autos y luego borró el posteo.

Desde que el nombre de Colapinto tomó protagonismo por su desempeño en las pistas, al mismo tiempo se lo señaló como un nuevo galán. Las declaraciones en redes a Nicki Nicole, las respuestas a periodistas deportivas y la reciente foto rodeado de mujeres famosas, mayores que él, no pasaron desapercibidas.

El piloto de 21 años compartió en Madrid un encuentro con las famosas y los comentarios no tardaron en aparecer en las redes, una vez que las fotos de la cena fueron publicadas en Instagram.

Un usuario comentó una foto de Majo Martino vestida de novia en la que ella comentó “Hola bebés” y le comentó picante: “Mirá que Colapinto todavía le tiene que pedir permiso a los padres”.

La modelo no tardó en responder y defendió al corredor de autos, a quien conoció el fin de semana en España: “No creas, está mucho mejor plantado que algunos de 40″. Sin embargo, después decidió borrar la respuesta, por las repercusiones.

Cómo fue el encuentro de Majo Martino y Franco Colapinto en España

Recién llegada de su viaje por Europa, Majo Martino habló por videollamada con Mañanísima y allí contó los detalles de cómo fue su encuentro con Franco Colapinto, que ella aseguró que fue casual.

“Me lo encontré en un restaurante, no fue algo planeado”, reveló la periodista y resaltó que fue él quien se acercó a la mesa en la que ella estaba con Cande Tinelli, Natalie Pérez y otros argentinos.

“Amoroso, se quedó charlando con nosotros”, contó y resaltó que después fueron a bailar a un boliche privado que tiene el restaurante madrileño que es de un argentino. “Es muy lindo, simpático, carismático”, dijo sobre el joven piloto.

“¿Majo a vos te gustan más chicos?”, indagó sin vueltas Estefi Berardi, ya que Martino estuvo en pareja con Locho, quien es mucho menor que ella. “No, pará... 21 años es muy chico. No tengo prejuicios con la edad en lo más mínimo”, resaltó y no descartó la posibilidad, pero resaltó que Colapinto está muy cuidado por su entorno.