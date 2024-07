El dolor de Catherine Fulop luego de que Maduro se proclamó ganador en Venezuela: “Estoy destruida...”

La autoridad electoral de Venezuela declaró ganador a Nicolás Maduro con el 51,20% de los votos, pese a las denuncias de irregularidades de parte de la oposición que se atribuyó el triunfo en las elecciones y rechazó la reelección del actual presidente. En este contexto, Catherine Fulop se expresó en sus redes y fue contundente con su opinión.

La actriz y conductora mostró en sus historias de Instagram que fue a votar el domingo, como lo hicieron miles y miles de venezolanos radicados en Argentina. Y este lunes bien temprano por la mañana se expresó a través de videos en los que habló luego de que el oficialismo aseguró que el presidente Nicolás Maduro se quedó con la victoria electoral por sobre el dirigente opositor, Edmundo González Urrutia.

“Estoy destruida emocionalmente y físicamente un poquito porque acá todos se enfermaron después del casamiento”, arrancó el video de la modelo y luego amplió: “Estoy emocionalmente muy triste, la verdad uno tiene esperanzas, porque la esperanza es lo último que se pierde, pero es como que yo decía ‘nos vana dar otro coñazo en el corazón”.

“Teníamos muchas esperanzas de poder salir adelante”, destacó sobre el sentimiento de millones de venezolanos y de latinoamericanos que esperaban el triunfo opositor.

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Catherine Fulop lanzó contundete: “Mi gente... nunca vi en la historia de la política del mundo que una dictadura se la saque con votos. Estoy muy triste”.

Catherine Fulop pidió que se esclarezca el resultado de las elecciones en Venezuela

Catherine Fulop les pidió disculpas a los periodistas y programas de televisión que se comunicaron con ella para pedirle una entrevista, pero aseguró que no hablará de este tema por que no habla de política hace años, por decisión propia: “No me sirvió de nada, todo lo contrario y en este escenario que se da hoy, menos”.

“Aquí estoy mi Venezuela, contigo y con toda mi gente. Ojalá se pueda comprobar quién es el verdadero ganador, que esté todo transparente. Si ganó maduro, chévere, si ganó María Corina, bueno por favor...”, cerró la artista y de esta manera pidió que se esclarezcan los resultados, ya que la oposición asegura que el triunfo es de ellos con el 70% de los votos.