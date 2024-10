El día en el que Don Ramón de El Chavo del 8 y Luis Miguel trabajaron juntos: ocurrió en 1984

El misterio que rodea la vida de Luis Miguel y el talento del que es poseedor, lo ha convertido en uno de los cantantes más reconocidos del mundo, ya que además creció ante los ojos del público, pues comenzó su carrera siendo un niño. Si bien es nacido en Puerto Rico, su fama lo ha hecho ser amado en México.

En 1984, la empresa televisiva Televisa apostó por catapultar su carrera, realizando un programa dedicado al cantante en el que participó Ramón Valdés, recordado por ser el querido Don Ramón en “El Chavo del 8″. En aquella época, Televisa realizaba diferentes programas dedicados a algún cantante para mostrar sus nuevas canciones por medio de video.

Los productores del programa quisieron hacer algo diferente con Luis Miguel, ya que era el cantante más codiciado del momento, por lo que decidieron de incorporar un poco de comedia, invitando a Ramón Valdés a ser parte de una emisión, pues en aquel momento también era uno de los comediantes más importantes.

En el programa “Aprendiz de pirata” se puede observar a Luis Miguel y Don Ramón actuando juntos. El integrante del ‘Chavo del 8′ interpretó a un pirata que se estaba encargando de enseñarle al cantante, de entonces 14 años sus labores.

Mientras Don Ramón le enseñaba a Luis Miguel las labores de un pirata y lo regañaba, tal como lo hacía con Chespirito en el Chavo del 8. En su diálogo hacen alusión a algunos de los títulos de las canciones del cantante

Como parte de ese sketch se hace referencia a la canción de Luis Miguel que lleva por título ‘La Chica del Bikini Azul’, la que por aquella época era considerada como una de las canciones más emblemáticas del ‘Sol de México’.

Don Ramón y Luis Miguel actuaron juntos en 1984. (Web)

“Si no llevas el rumbo, Luis Miguel… yo te lanzo por la borda, he dicho”, se escucha decir a Ramón Valdés a Luismi, quien no perdió su picardía en ningún momento.

Posteriormente, ambos realizan acciones cómicas que hacen referencia a la serie de Roberto Gómez Bolaños pero sin dejar de lado varias frases de las canciones del artista.