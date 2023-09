David Lebón, portada de “Rolling Stone” y sus recuerdos de cuando Charly García le regaló “Seminare”

Bajo el título “David Lebón. Hombre de buena sangre”, la revista Rolling Stone Argentina eligió al artista para su portada de 25 años. En referencia a “Hombre de mala sangre”, uno de los temas del artista en más de 40 años de una inigualable carrera como solista, el “Ruso” fue portada de la revista de rock más destacada de la historia.

Cabe destacar que la carrera de Lebón lo amerita. No solo es uno de los mejores músicos del rock nacional, sino que su trayectoria estuvo marcada por íconos como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Pedro Aznar y Oscar Moro en bandas igualmente icónicas como Pescado Rabioso y Serú Girán.

David Lebón, portada de "Rolling Stone". Foto: Rolling Stone

Lebón, quien en el pasado fue secuestrado y torturado durante la dictadura, es un músico versátil para los instrumentos, pero la guitarra le funciona, sin dudas, como una extensión de sus propias manos. Además de las cuatro décadas de carrera, el instrumento principal del “Ruso”, según cuenta Rolling Stone, suena en más de 100 álbumes en los que colaboró.

“LEBÓN&CO”

Al respecto, Claudio Kleiman escribió para la revista de rock: “El éxito de crítica y de público le proporcionó un nivel de visibilidad tal vez inédito en su carrera solista, el ingreso de nuevas generaciones de oyentes, millones de escuchas en Spotify, giras por todo el país, seis premios Gardel (incluyendo el de Oro), y nominaciones a los Grammy”.

Acorde a lo informado por La Gaceta, a sus 70 años –y a menos de un mes de cumplir los 71– Lebón celebra el lanzamiento de la segunda edición de “Lebón&Co”, una serie de discos que lanzó regrabando sus propias canciones junto a destacados amigos cantantes.

En ese marco, “Lebon&Co” fue lanzado en 2019 con un total de 12 canciones junto a artistas como Andrés Calamaro, Ricardo Mollo, Fito Paez, Eruca Sativa, Coti, Pedro Aznar y Julieta Venegas. Tres años más tarde, en 2022, la llegada de “Lebon&Co Vol2″ volvió a sorprender por la increíble convocatoria.

En este último caso, Skay Beilinson, Juanes, Abel Pintos, Sandra Mihanovich, Conociendo Rusia y hasta Charly García aceptaron su invitación a cantar junto a él.

LEBÓN Y CHARLY: UNA FÓRMULA QUE NUNCA FALLA

Como es de común conocimiento, el repaso por la carrera del “Ruso” puede volverse eterno. Rolling Stone hizo lo propio y, como no podía faltar, se incluyeron algunas anécdotas junto a Charly García, con quien David fundó Serú Girán, la banda que dejaría una marcada impronta para el rock nacional.

El inicio de Serú Girán se vio retrasado por las constantes negativas que Lebón le daba a Charly. “Estaba muy tranquilo. Tenía a mi familia, mis hijos recién nacidos (...) y no quería irme, por más que era Búzios (Brasil) y todo lo que quieras. Pero vi tanto entusiasmo en el flaco… Soy de los tipos que más lo conocen”, relató sobre el surgimiento de la banda.

Oscar Moro, David Lebón, Pedro Aznar y Charly García caminan por las calles de San Pablo durante la grabación de su discutido primer disco. (Gentileza Inamu/José Luiz Pederneiras).

Para emprender la nueva aventura en Buzios, Charly y David se compraron dos motos Honda 125L XR. El detalle –no menor– era que Charly no sabía manejar. “El día que se la compró se fue a River y fue derecho al Tiro Federal, se hizo mierda”, detalló el Ruso a la revista. “Me la regaló: ‘Tomala vos, porque yo me voy a matar’, me dijo”.

Sin embargo, ese no fue el único regalo que Charly le hizo. El mismo año –1978–, García compuso y escribió “Seminare”. “Un día Charly me dice: ‘Vení, tengo unos acordes’... ‘Seminare’. ‘Este tema es tuyo, loco, escuchá. Es para vos’”, recordó Lebón sobre la noche en que le regalaron una de las canciones emblema de Serú.

David Lebón, Pedro Aznar y Charly García en el lanzamiento de “La grasa de las capitales” remasterizado. (Twitter)

“Y todo el mundo piensa que es mío. Charly me lo regaló, de una. ‘Te lo regalo, pero no lo de Sadaic (por los derechos de autoría)’”, explicó Lebón entre risas y cerró destacando que con Charly son “muy, pero muy amigos”.

