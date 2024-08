Conociendo Rusia llega con su “Jet Love”: “Lo importante es no repetirse, tener personalidad”

“Hay mucha gente que se copa con Conociendo Rusia, porque le parece algo nuevo y fresco. Y otros que lo toma como algo que le recuerda a otra época, pero cantado por un pibe joven”, reflexiona con una risa tímida Mateo Sujatovich sobre su proyecto solista.

Pese a la juventud de su líder y la media docena de años en la escena musical argentina, Conociendo Rusia caló profundo en un público dividido por la edad, pero unido por las canciones.

Con cuatro discos editados desde su aparición en 2018, Mateo se ganó un lugar en el rock nacional y dejó de ser el hijo de (su padre es el talentoso músico Leo Sujatovich), para ser Conociendo Rusia.

Y sin renegar de su raíces, el músico que adoptó la guitarra en su adolescencia hizo de ese lenguaje familiar que es la música, su propio lenguaje. Y tras el éxito de “Cabildo y Juramento” en 2019, luego editó “La Dirección” (2021) y en abril pasado sorprendió con su cuarto álbum “Jet Love”, una especie de crónica sobre sus últimos años, viajes, experiencia, el amor y con el que comenzó un extenso tour que lo traerá a Mendoza, el próximo viernes 16 de agosto, al Stadium Arena Maipú.

El músico junto a su banda actuará por primera vez en el escenario maipucino, en una gira que comprende 16 conciertos por Argentina y otros más por América Latina. Las entradas están disponibles en Tuentrada.com, Maxi Mall y boletería del Arena.

UN JET LOVE LLENO DE CANCIONES Y ESTILO

Previo al comienzo de la gira, Mateo recorrió algunas ciudades para acercarse a sus seguidores, y lo hizo de una manera particular.

En Mendoza, se reunió el pasado lunes 29 de julio en la plaza Independencia, en una guitarreada, donde lo esperaron más de quinientas personas, para escucharlo en un mini concierto acústico. Escoltado por personal de seguridad para evitar cualquier inconveniente, Mateo cantó por cincuenta minutos en la fuente de la plaza con su guitarra e invitó a los mendocinos a acompañarlo en su Jet Love.

El cuarto álbum también producido por Nico Cotton es una crónica musical de los últimos años de vida del músico, donde el amor, los viajes y las distancias son protagonistas, y demuestra la versatilidad de Conociendo Rusia. Con temas como “Cinco Horas Menos” con la colaboración de Natalia Lafourcade, “Te lo voy a decir”, “Lo Mejor” o “Canciones”, el músico afianza su estilo fresco y personal dentro de la música nacional.

-Cuando pensaste este disco, ¿imaginaste que se podía armar una gira más grande como la que se viene?

-Veníamos de hacer una gira solo muy linda por varios países. Entonces si estaba la idea de presentar el disco con toda la banda y seguir apostando, que es lo que nos gusta, nos gustan los desafíos y no quedarnos cortos.

Jet Love es todo un espectáculo distinto, no solo porque tenemos en la lista de temas nuevas canciones, sino porque todo el universo extra musical está en el show, en la puesta, en el vestuario. Es un show super nuevo que nos entusiasma mucho.

Con los pies en la tierra, pero meticuloso y gustoso por mostrar en vivo sus canciones, Mateo confesó que durante los extensos ensayos con su banda, usó dos tarjetas de fútbol, roja y amarilla, para mantener el orden y la disciplina con los músicos en la sala de ensayo.

-¿Se te complicó elegir la lista de temas y que no te reclamen alguna que queda afuera?

-El show es largo, hay de todo, no nos vamos a quedar con las ganas de nada. Alguna cosita siempre hay, que te reclaman algún tema. El otro día me fijé y tengo editadas cerca de cuarenta canciones, y eso significa cuatro horas de show. Y eso no lo voy a hacer, no es mi estilo. Y en agosto tengo como 14 shows en el mes. Pero es un show largo y van a estar esos temas que quieren escuchar.

-Volvés a trabajar con Nicolás Cotton como productor, ¿Por qué lo elegís?

-Es algo natural, vengo trabajando con él, es el tercer disco que hacemos. Y algo tácito en el trabajo, es como un socio, si tengo una canción nueva se la muestro. No decidí trabajar con él, si no que fue algo completamente dado. Y es un músico increíble y un tipazo.

-Hay un tema recurrente en tus canciones como el amor, el desamor, la música, los viajes. ¿Temes repetirte en las composiciones?

-No mucho. Hay una canción de Paul McCartney que dice: “Acá estoy escribiendo otra canción de amor”. A sus más de 80 años (ríe). Y es así, estás inspirado por algunas cosas en la vida. Y cada cual tiene su sello. Lo importante más que repetirse, es la personalidad y tener un sello. Al menos no escribir la misma línea seguro. No creo volver a escribir sobre una esquina (ríe).

En paralelo a editar sus discos, Mateo Sujatovich ha colaborado en la obra de leyendas de la música nacional e internacionales. Con Fito Paez comparten su tema “Tu Encanto” y la versión de “Rueda Mágica” de Fito. Con David Lebón grabó “Tiempo Sin Sueño” y la lista continúa con Natalia Lafourcade, Leiva, Tiago Iorc y León Giego.

-Hace poco titularon una entrevista que te definía como “El Príncipe del rock nacional”, ¿Lo considerás así?

-No. Yo no me considero más que Mateo y después todas esas definiciones no vienen de mi parte. Mi equipo ni yo no nos consideramos eso. Solo soy un músico argentino que escribe sus canciones, y tiene la suerte que le va muy bien.

-¿Y cómo tomas ser referente del nuevo rock?

-Es algo lindo, que se agradece. Ser referente de una generación, que haya chicos que escuchan mi música y la tienen como un ejemplo para escuchar, o para aprender a tocar la guitarra, es lindo. Y también la gente más grande que te dice que hace mucho no escuchaba una banda que le gustara.

-Cuando comenzaste con Conociendo Rusia y el disco tuvo repercusión, has tenido un camino muy prolijo e intenso, en seis años, cuatro discos, ¿Presentiste que se podía dar de esa manera?

-Yo tuve buenas noticias muy rápido. Saqué mi primer disco y a los 3 meses hice mi primer show y se agotó, y vendí un montón de entradas. Eso fue inédito para mí, estaba lleno de gente que no conocía. Me empezaron a pasar cosas que dije: estas son las señales de un proyecto que tiene presente y futuro. Entonces yo seguí, en el fondo es lo que no busqué pero siempre quise. Lo hice con mucho amor propio y tuve una vuelta por encima de las expectativas.

A partir de ahí fui con todos, hubo público que me acompañó, apareció un sello discográfico, hicimos otro disco, apareció “Cabildo y Juramento”, y todo creció mucho más. Porque parar, si encontré lo que más me gusta hacer, que es tocar en vivo, hacer canciones, cantar.

-¿Hay algo que no negocias con tu música?

-Lo que grabo me tiene que representar, tiene que ver conmigo. Aunque grabe una canción de otro que no escribí. Tiene que ser algo que vibre conmigo, que esté en mi sintonía.

PICADITO CONOCIENDO A MATEO SUJATOVICH

¿Qué canción te cambió la vida?: “Loco en el desierto” ¿Qué artista estás escuchando siempre en tu playlist?: Luis Alberto Spinetta. ¿Boca o la Selección Nacional?: Boca. Qué orden le das a estos tres aspectos en tu vida Familia, música, fútbol: En ese orden; Familia, música y fútbol.

