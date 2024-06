Cande Vetrano dio indicios del nombre que quiere ponerle a su bebé

A fines de mayo, Cande Vetrano y Andrés Gil, quienes están en pareja desde hace más de siete años, contaron que estaban esperando a su primer hijo en común. “Está embarazada de tres meses, ya lo podemos contar”, anunció en ese momento Ángel de Brito.

Con ánimos de conocer más sobre cómo se preparan para llegada de su bebé, un notero de Socios del espectáculo se acercó a la función de la obra de teatro de la que Vetrano es protagonista y hbló con ambos para saber cómo llevan el embarazo de la ex Casi Ángeles.

Cande Vetrano y Andrés Gil dieron indicios del nombre que tendrá su bebé.

“Estamos felices, disfrutando el momento, aprendiendo. Estamos sintiendo todo esto que va pasando, que es muy intenso. Las cosas se dieron de una manera muy linda y muy orgánica. Estamos juntos hace un montón, la pareja está muy sólida así que mejor imposible”, expresó Gil que afirmo que se enteró de que será padre pocos días antes de que se filtrará la información.

“Imagínate que, al principio, fue una felicidad enorme pero también surge el ‘¿y ahora qué?’ Ahí empezás a investigar, a hablar con tus amigos que están en la misma. Uno, hasta que no le pasa, no le da tanta atención”, sumó el también actor.

Queriendo obtener la esperada primicia, el periodista les consultó: “¿Qué nombres les gustan? ¿Podemos saber?” “Estamos viendo. Sí sabemos que es varón y que va a ser de Boca. Nada más”, respondió él con buena onda y afirmando que su hijo no tendrá opción.

Por su parte, cuando le preguntó a Cande, ella adelantó con alegría: “Para el nombre estamos haciendo la listita y todo. Te aseguro que mi hija no se va a llamar Ana o si es nene no se va a llamar Lucas o Santiago”, de este modo la futura madre anunció que no será un nombre tradicional.