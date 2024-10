Bake Off Famosos: tres participantes quedaron al borde de la eliminación

En la emisión de este jueves de Bake Off Famosos (Telefe), Donato de Santis se sumó al jurado en reemplazo de Damián Betular. Junto a él, Maru Botana y Christophe Krywonis dieron a conocer los desafíos de la noche. “¿Perdimos un soldado, qué pasó?”, les preguntó la conductora Wanda Nara a sus compañeros.

“Participantes, no se vayan a imaginar que van estar evaluados solo por dos jurados. Como la temática es Italia y nos falta Damián Betular pensé en un amigo que decimos el nombre de él y es decir Italia, Italia”, expresó Wanda. “Le doy la bienvenida a mi queridísimo y talentosísimo Donato (de Santis)”, reveló.

Finalmente se dieron a conocer las pruebas del episodio: la primera, una pizza italiana y más tarde el objetivo fue un tiramisú.

Tres participantes al borde de quedar fuera de competencia. Captura: Telefe

Fueron Nacho Elizalde, Mariano Iúdica y Cande Molfese quienes no cumplieron con las expectativas y la semana próxima deberán superarse para no quedar fuera del juego. “De los pocos programas donde no sentí la concentración, las ganas de sorprender. He visto muchas mejores pruebas que ésta y creo que se dejaron estar”, lanzó Christophe antes de calificar a los postres de Nacho y Eliana como los peores.

Del mejor al peor tiramisú

Vero Lozano. Damián de Santo. Callejero Fino. Cande Molfese. Mariano Iúdica. Eliana Guercio. Nacho Elizalde.

