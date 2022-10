El centenario de Antonio Di Benedetto: vida y obra de un mendocino adelantado a su tiempo

Un iluminado de las letras. Lejos de la capital, en el corazón de la Cordillera de Los Andes, Antonio Di Benedetto en pleno siglo XX escribió una página fundamental de la literatura argentina. Llegó a ser - y no con facilidad- uno de los escritores latinoamericanos más reconocidos en vida y hoy su obra está en plena vigencia.

Fue elegido “el mendocino del siglo XX” en una encuesta que Diario Los Andes (medio del cual fue subdirector en los ‘70) realizó en 1999.

“Soy argentino, pero no he nacido en Buenos Aires”, definió en su “Autobiografía”, un pequeño texto, ya célebre, escrito en 1968. Aquí puso sobre la mesa la dificultad que implicaba hacer literatura alejado del Río de la Plata, en esa Mendoza donde se inició como escritor apartándose, valerosamente, de los regionalismos narrativos de la época.

El próximo 2 de noviembre se cumplen 100 años de su nacimiento y la fecha es un motivo para resaltar su legado y repasar lo fundamental de su literatura. La última Feria del Libro de Mendoza 2022 lo tuvo como figura central del encuentro. Por allí pasaron más de 60 mil personas y hubo diferentes actividades en su honor.

Escritor, periodista y docente.

Vida, obra y exilio

Nació el día de los muertos, el 2 de noviembre de 1922, y cursó los estudios de Derecho en Córdoba, que no culminó, para luego dar sus primeros pasos como cronista y periodista.

La muerte repentina de su padre en 1933 lo marcó en la infancia. En ese momento, no supo si se trató de un suicidio, y esa situación la relataría años después en la novela “Los suicidas” (1969).

Con 22 años, era corresponsal del diario porteño La Prensa, donde escribió en 1944 una crónica sobre el terremoto de San Juan.

Un año después comienza a trabajar en este medio, como periodista en la sección de Cultura, donde luego sería Jefe de Artes, Letras y Espectáculos, después secretario de Redacción y finalmente Subdirector. Este cargo lo ocupa hasta 1976, cuando es secuestrado por la Dictadura, que lo mantiene cautivo durante un año.

Para 1953 publica su primer libro de cuentos, “Mundo animal”. En 1955 publica su primera novela, “El Pentágono” (reeditada en 1974 como “Anabella”) y para 1956 llega la lograda “Zama”, considerada su obra cumbre. Esta novela fue escrita en treinta días, durante una licencia laboral de Di Benedetto y años después le valió el reconocimiento y comparación con autores de la talla de Franz Kafka, Alain Robbe-Grillet, Julio Cortázar o Ernesto Sábato.

“La literatura de Antonio Di Benedetto es vigorosa, concisa y punzante”, nos define la mendocina Sofía Criach, una de las mayores especialistas en su obra. Doctora en Letras, docente e investigadora del Conicet, realizó su tesis de licenciatura y doctorado sobre él.

“Combina la levedad que defendía Italo Calvino, con la hondura. No es una escritura cansadora ni abrumadora. Leer a Di Benedetto es más bien como una sesión de acupuntura: se disfruta la lectura, pero te va dejando pequeños pinchazos en la cabeza, ideas e imágenes que no se olvidan. Persisten, interpelan”, explica.

En paralelo a su labor como periodista, el escritor continuó publicando parte de su obra más reconocida por las novelas “El silenciero” (1964) —premiada por la subsecretaría de Cultura de Argentina en 1965— y “Los suicidas” (1969).

En su época, Antonio Di Benedetto es percibido como un escritor adelantado, que discurre en un estilo literario, temáticas y mirada de un entorno que era extraño para los escritores que se destacaban entre 1950 y finales de los ‘70, antes de su exilio.

“Podemos decir que sí fue un adelantado, sobre todo en Mendoza, donde en esos años nadie escribía como él lo hacía. Pero también fue pionero en el horizonte nacional. Escribió ‘El pentágono’, una novela experimental, lúdica y totalmente rupturista, en 1955, antes de que Cortázar publicara ‘Rayuela’ y de forma simultánea a las experiencias francesas del Oulipo o de la llamada ‘nueva novela’. Compuso también, con tono tragicómico, una novela enteramente abocada al suicidio, un tema tabú aún hoy”, sostiene Criach.

En 1976, con el Gobierno Militar en el poder, Di Benedetto fue detenido y torturado. De su despacho de diario Los Andes fue llevado por un grupo de militares, que lo encarceló y torturó durante más de un año, sufriendo simulacros de fusilamiento, entre otras torturas. En septiembre de 1977 fue liberado, gracias a la intervención del premio Nobel Alemán Heinrich Böll y se exilió en Europa, primero en Francia y luego en España.

“Creo nunca estaré seguro que fui encarcelado por algo que publiqué -admitía-. Mi sufrimiento hubiese sido menor si alguna vez me hubieran dicho qué exactamente; pero no lo supe. Esta incertidumbre es la más horrorosas de las torturas”, confesó años después.

Durante ese periodo publicó los libros de cuentos “Absurdos” (1978), “Cuentos del exilio” (1983) y la novela “Sombras, nada más” (1984). Pasa años desoladores hasta que, en Buenos Aires en 1986, a los 63 años, sufre un derrame cerebral.

La deuda de los mendocinos

“Hace ya varios años que viene creciendo el reconocimiento hacia su figura y su obra. Si bien es cierto que ha sido tardío, hoy no es el desconocido que era unas décadas atrás. Sin embargo, todavía no ocupa el lugar que se merece, sobre todo aquí, en su provincia natal”, reconoce Criach.

“Y no me refiero a que se lo estudie y se lo celebre en la academia, sino fundamentalmente a que se amplíe el universo de sus lectores. Se lo lee poco, incluso entre los estudiantes de literatura. El conocimiento y disfrute de su obra, vasta y variada, por parte del gran público, es una deuda pendiente. Y es una pena, porque Mendoza, desde Guanacache a la cordillera, pasando por la ciudad, está presente en casi todos sus libros. Quiero decir, son un espejo en el que podemos mirarnos y reconocernos”, afirma.

Su narrativa en el cine y la reedición de su obra

Junto con el auge de la reedición de algunos de sus libros a comienzos de los 2000, también cineastas y hacedores se interesaron en su obra y la llevaron a la pantalla.

En 2005 se estrenó “Los suicidas”, película dirigida por Juan Villegas. El drama, protagonizado por Daniel Hendler y Leonora Balcarce, fue la primera adaptación cinematográfica de la obra de Di Benedetto.

En 2010, el director Fernando Spiner dirigió “Aballay, el hombre sin miedo”, un western-gauchesco basado en el cuento “Aballay”. “Su prosa narrativa es sin dudas de las más originales que he leído, y es muy difícil encontrar influencias en otros narradores. Me sorprendió su sobriedad estilística, y su particular visión sobre nuestra cultura judeocristiana”, explicó el cineasta sobre la razón del proyecto cinematográfico

El caso más paradigmático fue la película “Zama” (2017) de Lucrecia Martel. La reconocida cineasta tomó su obra cumbre y la llevó al lenguaje cinematográfico con su estilo inconfundible, resaltando además la belleza y el poderío de la novela, logrando difundir así aún más la literatura del mendocino.

La película fue aclamada por la crítica como una “obra maestra”, tuvo su premier en el Festival Internacional de Cine de Venecia y se estrenó en la Argentina en septiembre del 2017.

“Me produjo euforia. Hay gente que le parece triste, pero a mí me produjo una euforia: sentí que había entendido algo que no sé qué es, no puedo explicar. Ahora, al rodar la película, me acerco más a saber qué es, pero en ese momento me causó una euforia”, comentó Martel en una entrevista en el diario El País de España, sobre la sensación que le causó leer la novela.

En cuanto la reedición de su obra, sus novelas y cuentos han sido traducidos a más de quince idiomas y Adriana Hidalgo Editora fue la encargada de publicar nuevamente sus novelas, cuentos y artículos periodísticos, la mayoría de ellos publicados originalmente en Los Andes.

Además, Hidalgo recientemente publicó “Escritos del exilio. Textos desde Madrid 1978-1983″, una antología de crónicas, reseñas y entrevistas escritas y publicadas en España durante su exilio en aquel país.

"Escritos del exilio. Textos desde Madrid 1978-1983", es la última publicación sobre Antonio Di Benedetto.

Este libro se suma al primer volumen de los escritos periodísticos del autor mendocino, que salió en 2016 y que reúne algunos de los textos publicados en la Argentina.

“Ambas antologías tienen un gran valor para las letras nacionales porque representan uno de los casos más valiosos y significativos del tratamiento de la escritura periodística con un cuidado estético semejante al que Di Benedetto tuvo con la escritura literaria”, explica la compiladora Liliana Reales sobre el reciente libro, que llega días antes del centenario.

Semana Antonio Di Benedetto en Mendoza

Como parte de los homenajes habrá diferentes actividades gratuitas.

Hoy, a las 19 horas, en la Explanada de la Biblioteca Pública General San Martín se realizará el espectáculo “Jóvenes mendocinos homenajean a Antonio Di Benedetto”, con relatos urbanos, intervenciones artísticas, Djs en vivo y más.

El lunes 31, a las 19, en la sala Ana Frank se realizará la presentación del libro “Mendoza era una fiesta”, de E. Rosel Albero. Y a las 20.30 horas, se realizará el concierto “Di Benedetto y su música”, concierto de piano, a cargo de Leonardo Pitella. En la Explanada de la BPGSM.

En tanto, el martes, a las 20, en el mismo espacio tendrá lugar la Conferencia Antonio Di Benedetto, un imprescindible de la literatura argentina, por Liliana Reales. Y a las 21, la Charla sobre la filmografía basada en la obra de Di Benedetto y presentación del tráiler del filme “Vidas Imaginarias”, a cargo de Federico Cardone, Mariana Guzzante, Mariana Abdala y Dámaris Rendón.

Por último, el miércoles, a las 11, habrá un acto homenaje en conmemoración del natalicio de Antonio Di Benedetto. Y a las 21, en el teatro Independencia, el espectáculo de cierre con Damián Sánchez, sus canciones con poetas mendocinos, en homenaje al escritor mendocino.