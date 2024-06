Jóvenes activos y un concurso de grafitis

Un placer fue haber participado como jurado de un concurso de grafitis, organizado por la Biblioteca Municipal Popular Juan Bautista Alberdi, de Luján de Cuyo.

Me he sentido, junto con el restante jurado, Pedro Calderón, interpelada por la visión de los jóvenes participantes (once en total), por el tiempo dedicado a cada soporte de papel para la realización de su boceto…Esto manifiesta no sólo el presente en el que se encuentran sino lo que desean trasmitir al mundo en un futuro.

Es importante que más bibliotecas como Alberdi abracen la sociedad, demuestren la potencia que tiene un espacio físico tan sano y libre como la toma de un libro. Asimismo, proponemos vincularse con otras organizaciones, espacios, para absorber la multiculturalidad.

Evaluamos con apertura, con criterios de técnica visuales, respetando las bases publicadas previamente por el equipo administrativo de la biblioteca de Luján de Cuyo.