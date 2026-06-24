AGP: tecnología SAP desde Mendoza para impulsar la transformación digital en Latinoamérica

Desde Mendoza, una empresa de capitales argentinos y chilenos está consolidando su presencia como referente regional en servicios SAP y transformación digital. AGP & ROD Servicios TI , bajo la razón social Solutions HUB Argentina SAS , continúa expandiendo sus operaciones en distintos países de Latinoamérica, acompañando a organizaciones de industrias como salud, energía, minería, transporte, manufactura y servicios en sus procesos de modernización tecnológica.

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La compañía, fundada por profesionales con amplia trayectoria en consultoría SAP, estableció su operación en Mendoza en 2024 con una visión clara: desarrollar talento local y exportar servicios tecnológicos de alto valor agregado hacia toda la región. Actualmente, AGP presta servicios a clientes de Argentina, Chile, Colombia y República Dominicana, combinando equipos multidisciplinarios y metodologías de trabajo que permiten ejecutar proyectos de manera presencial y remota.

Uno de los pilares de crecimiento de la empresa ha sido la especialización en soluciones SAP, una de las plataformas de gestión empresarial más utilizadas a nivel mundial. El portafolio de AGP incluye servicios de implementación, soporte y evolución de SAP ERP , SAP S/4HANA , SAP SuccessFactors para gestión de personas y SAP Business Technology Platform (BTP) , orientada a la integración, automatización e innovación empresarial.

Durante los últimos años, las organizaciones han acelerado sus procesos de transformación digital impulsadas por la necesidad de ser más eficientes, ágiles y competitivas. En este contexto, la incorporación de tecnologías como inteligencia artificial, automatización de procesos y plataformas en la nube se ha convertido en un factor clave para la sostenibilidad y el crecimiento de las empresas.

"Hoy la transformación digital ya no es una opción, sino una necesidad estratégica. Las compañías necesitan integrar sus procesos, mejorar la experiencia de sus colaboradores y tomar decisiones basadas en datos. Nuestro objetivo es acompañarlas en ese camino con soluciones tecnológicas de clase mundial y un fuerte compromiso con la calidad del servicio", señala Rodrigo López , director de AGP & ROD Servicios TI.

La apuesta por la formación y el desarrollo de talento también forma parte central de la estrategia de la empresa. Desde Mendoza, AGP impulsa programas de capacitación, certificación y vinculación con instituciones educativas, buscando generar oportunidades para jóvenes profesionales y contribuir al fortalecimiento del ecosistema tecnológico local.

En línea con esta visión de crecimiento e innovación, la compañía alcanzó recientemente nuevas certificaciones como SAP Operations Partner en las especialidades SAP SuccessFactors y SAP Business Technology Platform, reconocimiento que valida sus capacidades para operar y evolucionar soluciones SAP bajo estándares internacionales.

AGP_80_Grupo.jpg (1) (1) La compañía apuesta al desarrollo de talento local y a la formación continua de profesionales especializados en tecnologías SAP

Mendoza CIO's Pulse 2026

Como parte de su compromiso con el desarrollo tecnológico de la región, AGP organizará en septiembre una nueva edición de Mendoza CIO's Pulse, un espacio de encuentro que reunirá a directores de tecnología, líderes empresariales, ejecutivos y especialistas en innovación para debatir sobre tendencias, desafíos y oportunidades del sector.

El evento buscará consolidarse como uno de los principales espacios de networking y generación de conocimiento tecnológico de la región de Cuyo, promoviendo el intercambio de experiencias entre organizaciones públicas y privadas, así como la difusión de casos de éxito vinculados a transformación digital, inteligencia artificial, ciberseguridad y gestión empresarial.

"Queremos que Mendoza siga posicionándose como un polo tecnológico de referencia. CIO's Pulse es una oportunidad para conectar líderes, compartir experiencias y generar nuevas oportunidades de desarrollo para las empresas de la región", destaca López.

Con una visión regional, un equipo altamente especializado y un fuerte compromiso con la innovación, AGP continúa demostrando que desde Mendoza es posible desarrollar y exportar servicios tecnológicos de clase mundial, contribuyendo al crecimiento de las organizaciones y al fortalecimiento del ecosistema digital latinoamericano.