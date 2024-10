Farmacity ofrece empleo en Mendoza: cómo postularse

Farmacity, cadena de empresas que opera en todo el país, ofrece empleo en Mendoza con 20 vacantes disponibles para personas con título profesional y matrícula habilitante. La propuesta, además, está abierta a candidatos con discapacidad.

Mediante una publicación en la plataforma de empleo Bumeran, Farmacity anunció que está ampliando su equipo de profesionales en Mendoza para el puesto de Farmacéutico. La empresa explica que los farmacéuticos “brindan un servicio esencial de cuidado a nuestros pacientes, asegurando la correcta dispensa y asesoramiento en materia de medicamentos, garantizando la experiencia de compra del cliente/paciente, liderando el equipo de trabajo en conjunto con el Director Técnico”.

Farmacity ofrece múltiples oportunidades laborales en Mendoza. Foto: Gentileza Farmacity

Tareas a desarrollar

Realizar la dispensa de medicamentos.

Actualización y cambio de precios.

Control de stock.

Participación como agente de salud en campañas de vacunación y/o acciones destinadas a promover la salud.

Garantizar la correcta trazabilidad de los medicamentos y la actualización de los libros.

Requisitos

- Contar con título profesional de Farmacia para bloqueo de título

- Matrícula habilitante

Beneficios

Farmacity ofrece a sus empleados beneficios como:

- Medicina prepaga (Swiss Medical) para para el empleado y grupo familiar

- Pago de matrícula, colegiatura y seguro de mala praxis a cargo de la compañía

- Día de cumpleaños libre

- Descuentos en nuestras sucursales y compra online de Farmacity, Get The Look, Simplicity y The Food Market

- Descuentos corporativos en gimnasios, cines, teatros, viajes, restaurantes, spas y otros rubros.

- Licencias familiares

Cómo aplicar a los puestos vacantes de Farmacity

Quienes se encuentren interesados en formar parte del personal de las sucursales de Farmacity en la provincia de Mendoza deberán ingresar a la plataforma de Bumeran y podrán encontrar la información sobre la oferta laboral.