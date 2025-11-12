El debut actoral de Damián Betular en el musical "Hairspray": la caracterización y los detalles de la obra

En medio del gran momento que atraviesa por el éxito de MasterChef Celebrity y de su programa en Olga , Damián Betular sorprendió al confirmar que se prepara para debutar como actor en la versión argentina de “Hairspray” , uno de los musicales más reconocidos de Broadway.

Así es la casa de Damián Betular: un refugio minimalista con una colección asombrosa

La noticia se conoció en las últimas horas y el propio chef la confirmó durante una entrevista en “ Sería Increíble ” (Olga), donde además mostró las primeras imágenes caracterizado como su personaje.

El espectáculo llegará al Teatro Coliseo en mayo de 2026 , bajo la dirección de Fer Dente y con producción conjunta de Olga y Club Media. Será una superproducción que combinará teatro, música y tecnología , con una puesta moderna, colorida y llena de energía.

Hasta el momento, el único artista confirmado es Betular , quien interpretará a Edna Turnblad, la madre de la protagonista , un papel icónico que en la versión cinematográfica de 2007 fue interpretado por John Travolta.

Desde hace varios meses, el jurado de MasterChef trabaja intensamente junto al equipo creativo de la obra. Se entrena en actuación, canto y baile para encarnar a Edna con autenticidad.

Su preparación implicó un compromiso total con el nuevo desafío y también un cambio de imagen significativo: se afeitó la barba por primera vez en doce años, una decisión que generó sorpresa entre sus seguidores y marcó el inicio de una etapa distinta en su carrera.

Un musical de Brodway en Bueno Aires

“Hairspray” es una historia que celebra la diversidad, la inclusión y la libertad de ser uno mismo. Ambientada en la ciudad de Baltimore durante los años 60, narra la vida de Tracy Turnblad, una joven que sueña con bailar en un programa de televisión y termina inspirando un cambio social.

Con canciones emblemáticas como “Good Morning Baltimore” y “You Can’t Stop the Beat”, el musical se transformó en un fenómeno mundial, ganador de ocho premios Tony y aclamado por el público de todas las edades.

Damián Betular - hairsprayelmusica

La versión argentina buscará mantener ese espíritu luminoso, optimista y festivo que caracteriza al clásico. Para Betular, este paso representa un desafío profesional completamente nuevo y un salto hacia el teatro musical, donde promete mostrar una faceta distinta a la que el público conoce.

También significa una apuesta importante para Olga, que continúa expandiéndose como productora integral de espectáculos en vivo. Con esta propuesta, Damián Betular reafirma su versatilidad y se prepara para sorprender nuevamente, esta vez arriba de un escenario.