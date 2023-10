Una bodega mendocina premiada como la mejor productora de vino tinto del mundo.

Domaine Bousquet acaba de ser galardonada con el ”Trophy-Best of the Best” en la categoría “Productor de Vino Tinto 2023″ por el International Wine and Spirit Competition (IWSC). La organización de la IWSC dio a conocer a los ganadores en la Celebración de Premios 2023 que se realizó el jueves 19 de octubre, en Rounhouse, Londres.

“Este premio representa un inmenso orgullo y es un reconocimiento a la dedicación y el esfuerzo que hemos invertido durante más de 25 años. Nos ubicamos como la bodega más importante de la industria, estableciendo la calidad para vinos orgánicos excepcionales a nivel mundial y ejemplificando el compromiso de una empresa con la sustentabilidad integral”, expresó Labid Ameri, Director y Co-fundador de Domaine Bousquet junto a Anne Bousquet.

En el año de su 25 Aniversario de agricultura orgánica, Domaine Bousquet fue elegida como la mejor Productora de Vino Tinto 2023 entre 7 bodegas finalistas de diferentes países productores que disputaron el Trofeo IWSC. La bodega orgánica pionera de Gualtallary es la única argentina que representó al país entre todas las categorías que recibieron el mayor premio que otorga la competencia: productor de vino blanco, vino tinto, espumante y vino dulce o fortificado.

“Nuestros jueces quedaron impresionados con el enfoque 360° de Domaine Bousquet hacia la sostenibilidad, y señalaron que el equipo no solo defiende la biodiversidad y trabaja para reducir su impacto ambiental, sino que también apoya a la comunidad local. Durante los últimos 25 años, han ayudado a los productores de la región a convertir más de 1.000 hectáreas a la agricultura orgánica. También apoyan la educación local en la región de Tupungato en Mendoza y capacitan a la fuerza laboral local, invirtiendo en su comunidad.”, remarcó la organización del IWSC en su comunicado.

“Pero no sólo las iniciativas de sostenibilidad son las que definieron este codiciado Trophy. La calidad de los vinos de Domaine Bousquet es excelente y el valor es excepcional. En nuestra reciente evaluación en Argentina, sus vinos recibieron un total de 11 medallas, con 3 de oro, 1 de plata y 7 de bronce, consolidando el estatus de la bodega como el principal productor de Argentina”, señalaron los jueces del IWSC.

Al mismo tiempo, destacaron el enfoque de Domaine Bousquet por sus viñedos 100% certificados orgánicamente y ahora reconvertidos a procesos de prácticas biodinámicas en los que realiza un trabajo sustancial para preservar la biodiversidad de la tierra, trabaja para minimizar la generación de residuos; además, lleva a cabo iniciativas de conservación de agua y sus vinos se presentan en botellas de bajo peso.

También señalan los importantes logros de Domaine Bousquet de los últimos años cuando se convirtieron, en 2022, en la cuarta bodega - la primera fuera de los EE. UU.- en obtener el estatus de Certificación Orgánica Regenerativa y, a fin de ese año, la certificación de Empresa B. Más recientemente, en abril de 2023, dos de sus líneas – Ameri y Gaia- obtuvieron la certificación Demeter.

La IWSC, una de las competencias más importantes del mundo

Fundada en el año 1969, la International Wine & Spirit Competition (IWSC) se estableció como un pionero en su categoría, dedicándose a la búsqueda, reconocimiento y promoción de los más destacados vinos, bebidas destiladas y licores a nivel global. La singularidad de la IWSC radica en su inmaculada trayectoria en la selección de productos, respaldada por un jurado de renombrados expertos del sector.

Posee un destacado panel de evaluadores, minuciosamente escogido, incluye a maestros bodegueros, experimentados compradores, someliers altamente capacitados en el WSET (Wine & Spirit Education Trust) y respetados periodistas especializados en el ámbito vinícola. Cada vino es sometido a una evaluación rigurosa, tomando en cuenta sus méritos en el contexto específico de su categoría.

Lo que diferencia aún más al concurso de la IWSC es su alcance y reconocimiento verdaderamente internacionales. Actualmente, recibe muestras de productos procedentes de aproximadamente 90 países de todo el mundo. Con una sólida tradición que abarca 45 años, los galardones otorgados por la IWSC son internacionalmente reconocidos como sellos distintivos de calidad.

