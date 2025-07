Plazo fijo en dólares: cuánto rinde hoy y qué banco paga más

Cuánto rinde un plazo fijo en dólares hoy y qué banco paga más

Con una colocación de U$S 2.000 a 30 días, el Banco Nación ofrece el mayor rendimiento del mercado. Según el simulador, al realizar el depósito de manera electrónica, el cliente obtiene U$S 4,11 de interés, con una TNA del 2,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 2,53%. En cambio, si se realiza en sucursal, el interés ganado es de U$S 2,05, con una TNA del 1,25%.