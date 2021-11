Pese al congelamiento, la inflación de Mendoza se aceleró en octubre

A mediados de octubre, el gobierno nacional dispuso el congelamiento de precios para 1.500 productos, retrotrayendo los valores al 1 de octubre y por 90 días. La medida generó cierta esperanza en que la inflación de octubre fuera menor, pero fue de 3,5 % a nivel nacional y de 3,4 % en el Gran Mendoza con respecto al mes anterior.

Si se mira el valor nacional del Índice de Precio del Consumidor (IPC), el 3,5 % que arrojó el INDEC fue igual que para setiembre. En Mendoza, en cambio, la DEIE presentó un 3,4 % para octubre, un número mayor al 3 % de septiembre (en agosto, incluso, fue de 2,6 %).

Para octubre la inflación acumulada anual en Mendoza es del 42,7 %, y con respecto al mismo mes de 2020 sería 54,1 %. En octubre hubo tres rubros por encima del 3,4 %: Educación (7,2%), Indumentaria (6,5 %) y Vivienda y servicios básicos (5.9 %). Por otro lado, estuvieron por debajo Atención médica y salud (2,7%), Alimentos y bebidas (2,5 %), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,9 %) y Esparcimiento (1,9 %). Justo en 3,4 % estuvo Transporte y comunicaciones.

Las principales causas de la inflación tienen que ver con la macroeconomía nacional. Ignacio Galará, especialista en precios y medición de inflación, comenta que a nivel internacional hay una situación general de mayor inflación por las transferencias de dinero por parte de muchos estados a sus ciudadanos y una política monetaria fiscal expansiva. Eso ha generado que países como Chile y EE. UU. muestren niveles récord de inflación estos meses, pero el efecto se siente aún más en Argentina.

“En Argentina tenemos un gran arrastre inflacionario por las expectativas generales pesimistas. Esto lo vemos, por ejemplo, con el aumento del dólar paralelo o con la situación del índice de precios mayorista que arrastra inflación pasada o tardía, que la absorben los productores y después va a repercutir en los consumidores”, explica Galará. A eso se suma la fuerte emisión monetaria y ciudadanos que prefieren no ahorrar en pesos.

Por otro lado, Sebastián Laza, asesor del Ministerio de Economía provincial, recordó que Argentina ha estado con niveles de inflación de entre 3 y 4 % en los últimos meses después del aislamiento por pandemia, lo que se traducirá en el año en un valor cercano al 50 %.

“Los convenios colectivos de salario más importantes han cerrado por arriba del 40-45% anual de incremento, eso ya le da un piso a los costos de los empresarios que después lo trasladan a los precios”, comenta Laza como una de las razones del aumento. Además, la suba del dólar “blue” suma expectativa de inflación y hay una fuerte desconfianza hacia el plan económico del gobierno nacional, con una emisión que podría ser “inmanejable”.

Congelamiento de precios

En cuanto a la política de mantener precios, Galará afirma que quienes producen los bienes siguen viendo aumentos en sus costos, además que la inflación tiene que ver con el aumento generalizado de los precios, no de un conjunto particular de bienes o servicios.

“El congelamiento sirve siempre que sea una medida transitoria con un inicio y un final cierto, y para ciertos productos específicos y claves. En Argentina no sirve porque el congelamiento lleva años. Entonces ya no es una medida transitoria, es como una regla. El efecto que se espera no es muy relevante, en general no sirven”, afirma el especialista en inflación.

Laza recuerda que algunos acuerdos de congelamiento de precios se dieron a fines de octubre, por lo que no impactarían dentro de los preciso medidos en octubre y quizás que se vea algún efecto en el mes que viene.

“Recordemos que los índices de precios son formados con canastas de bienes, hay que ver si los bienes de esa canasta son los de los acuerdos de precios o no, para ver si impacta o no”, comentó el asesor del ministerio de economía provincial.