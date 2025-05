Pensiones No Contributivas ANSES: cómo verificar el cobro y el calendario de mayo

El Gobierno nacional oficializó un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) durante el mes de mayo.

Pensiones no contributivas ANSES en mayo de 2025: cómo verificar tu pago y reclamar

También recibirán el bono:

Beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez, vejez o maternidad de siete hijos o más.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que pasará a $246.527,76 y, con el bono, alcanzará los $307.185,40.

Jubilados del régimen general y regímenes especiales.

Ex cajas provinciales y municipales transferidas a la Nación.

“El refuerzo no será remunerativo, no sufrirá descuentos y no se computará para otros conceptos”, detalla el decreto, y aclara que en los casos de pensiones compartidas, el bono se abonará a cada titular.

Cómo verificar si te corresponde el cobro de la PNC en mayo y calendario completo

Las personas que cobran pensiones no contributivas a través de ANSES pueden chequear fácilmente si recibirán el bono de refuerzo siguiendo estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción “Mis Cobros”. Verificar el estado de los pagos y si hay acreditaciones pendientes.

Además, ANSES confirmó el calendario de pagos para mayo, que no sufrirá alteraciones por feriados ya que el 25 cae domingo. El cronograma se organiza según la terminación del DNI.

Calendario de pago PNC

Jubilaciones y pensiones que NO superan un haber mínimo

DNI terminado en 0: viernes 9 de mayo

DNI terminado en 1: lunes 12 de mayo

DNI terminado en 2: martes 13 de mayo

DNI terminado en 3: miércoles 14 de mayo

DNI terminado en 4: jueves 15 de mayo

DNI terminado en 5: viernes 16 de mayo

DNI terminado en 6: lunes 19 de mayo

DNI terminado en 7: martes 20 de mayo

DNI terminado en 8: miércoles 21 de mayo

DNI terminado en 9: jueves 22 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo