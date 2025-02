Minería: Se lanzó la consulta pública del proyecto San Jorge

Minería: cinco proyectos de cobre podrían aportar más de US$ 47.000 millones a Argentina

image.png

Comisión evaluadora

Asimismo, se creará una Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera -como establece el decreto 820/06, que reglamenta la Ley 5961-, que tendrá como finalidad trabajar en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Se reunirá quincenalmente para analizar y discutir el Informe de Impacto Ambiental.

Han sido invitados a participar la Dirección de Minería, la Dirección de Protección Ambiental, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, la Dirección de Planificación Territorial, el Departamento General de Irrigación, la Universidad Nacional de Cuyo, el Consejo Provincial del Ambiente, la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza, el Centro Científico Tecnológico (CCT) Conicet Mendoza y el Municipio de Las Heras. Cada organismo designar un representante titular y un suplente.

Esta comisión elaborará un Informe Final Único, que incluirá tanto todos los dictámenes técnicos de los miembros, como las opiniones, objeciones u oposiciones formuladas en el proceso de la consulta pública. Este documento se incorporará al expediente y se elevará a la Autoridad Ambiental Minera para su resolución.

image.png

Proyecto

San Jorge es el único proyecto de cobre en la provincia que ya terminó la etapa de exploración y se está en condiciones de avanzar en la explotación. Esto, a diferencia de lo que sucede en Malargüe Distrito Minero Occidental, en ese departamento, donde se entiende que hay un potencial muy interesante (porque ingresan las mismas formaciones geológicas donde están las minas en Chile), pero recién se está avanzando en algunas tareas preliminares a iniciar la exploración.

El presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, Carlos Ferrer, ha resaltado que San Jorge es el proyecto de cobre más avanzado del país, porque se conoce su factibilidad técnica, económica, social y ambiental.

Desde la empresa, controlada por Zonda Metals GmBH (Suiza) y Grupo Alberdi (Argentina), han informado que llevan invertidos US$ 62 millones en sondajes de exploración y estudios de ingeniería, y que tienen planeado invertir otros US$ 559 millones para avanzar en inversión y desarrollo, de los que US$ 15 millones se desembolsarían en los primeros 12 meses posteriores a la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental.

Luego de que el proyecto inicial no obtuviera la aprobación en Legislatura en 2011 –por cuestiones políticas, pero también porque las opiniones estuvieran muy divididas en la audiencia pública en Uspallata, que se extendió por dos días-, la compañía adecuó la iniciativa. Hace casi 15 años, se planteaba el uso de ácido sulfúrico para obtener el mineral por lixiviación, mientras ahora propone el método de reducción mecánica por flotación convencional.

Sin embargo, la propuesta sigue enfrentando el desafío de la oposición de una parte de la población de Uspallata y de la comunidad mendocina. Es que, si bien se utilizaría xantato de sodio y otras sustancias que permite la ley 7722, son consideradas tóxicas (en la ley 24.051, de residuos peligrosos).

También hay preocupación por la posible afectación del agua, tanto de los acuíferos que alimentan una villa cordillerana donde conviven distintas actividades productivas y turísticas, como del río Mendoza y de los glaciares. Y de que el impacto de la construcción de la mina, que la empresa sostiene se extenderá por 18 a 24 meses y generará 3.900 empleos directos e indirectos, puede tener en esa localidad.

A principios de 2025, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, planteó que PSJ Cobre Mendocino es quien debe brindar talleres para dar a conocer el proyecto a los habitantes de Uspallata. Pero también se han sumado a esta tarea diversas cámaras de la provincia, como Asinmet, (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza) que organizó un taller; la DGE, que presentó la semana pasada la formación profesional de Gestor en Logística Minera; y la Fundación Mujeres que Inspiran, en conjunto con la UIM (Unión Industrial de Mendoza), que brindarán este jueves una charla sobre Mujeres y negocios con impacto.