Más líneas aéreas podrían llegar a suspender sus vuelos en Mendoza por falta de dólares

Las consecuencias de las restricciones al acceso de dólares por parte del Gobierno nacional han empezado a tener sus consecuencias en los servicios de las compañías aéreas y este martes ya se cancelaron dos vuelos en Mendoza, mientras que otros tantos fueron reprogramados. La primera en acusar el impacto fue Flybondi, mientras que otras trabajan para “no afectar a los pasajeros”.

La lowcost anunció que dos aviones de su flota quedarán en tierra, sin operar desde este 7 de junio, por lo que decenas de sus vuelos han sido cancelados o reprogramados.

En concreto, la empresa no pudo acceder a las divisas necesarias para cumplir con el pago del arrendiamiento de su flota (leasing) y otros servicios que se contratan en el exterior y que se pagan por mes y por adelantado. Es que, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Secretaría de Comercio modificaron los plazos de autorización de pagos de servicios al exterior y las autorizaciones tienen un plazo de vigencia de 90 días corridos.

Desde la empresa confirmaron que los vuelos cancelados de Mendoza a Aeroparque son los siguientes: FO5052/3 AEP MDZ AEP y FO5058/60 AEP MDZ AEP. De hecho, al consultar en la web esos vuelos, el usuario se encuentra con un cartel que anuncia “¡UPS, No hay vuelos para esa fecha! En todo el país, la medida afecta a 32 vuelos en total -22 cancelados y 10 reprogramados- y a más de 5.500 pasajeros.

El primer día, no se notaron efectos en el aeropuerto local por la decisión de la empresa, los pasajeros aguardaron tranquilos para despachar sus maletas y la noticia no se había extendido aún, de hecho, el enfrentamiento de Boca Juniors vs Colo Colo (6 de junio 21 hs.) motivo que una pequeña cantidad de hinchas hicieran fila en los stands de las Low Cost para viajar a la capital del país a ver el encuentro, y se encontraron sin mayores modificaciones en sus vuelos de la mañana.

La situación con JetSmart

“JetSMART también está con problemas para el acceso a los dólares que sirven para pagar proveedores, entre ellos los aviones. Pero estamos trabajando para no afectar a la gente”, explicaron desde esa compañía. Así, por ahora, el cronograma de vuelos permanece sin cambio alguno.

El sistema de importaciones (SIRASE) que complicó el panorama aéreo

En el mes de abril, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Secretaría de Comercio introdujeron modificaciones en los plazos de autorización de pagos de servicios al exterior.

A partir de entonces las declaraciones juradas aprobadas en el Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior (SIRASE) tienen un plazo de vigencia de 90 días corridos desde la fecha en la que haya adquirido ese estado.

De acuerdo con el ente recaudador, el objetivo del cambio es “analizar el cumplimiento de los deberes fiscales y la capacidad económica financiera de quién pretende realizar un pago al exterior por los servicios que le prestaron”.

Por otro lado, informaron que los datos son puestos a disposición de los organismos integrantes del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) a efectos de su intervención en el ámbito de sus respectivas competencias. “Para ello, podrán solicitar a la AFIP la inclusión de la información complementaria que considederen necesaria”.

“Los organismos involucrados deberán pronunciarse en un lapso no mayor a 60 días corridos a partir del registro en el SIRASE. Sin embargo, los plazos podrán ampliarse en aquellos casos en los que algunas de las dependencias públicas intervinientes así lo ameriten”, se agrega.

Así, aunque, el SIRASE fue presentado como “una herramienta diseñada para analizar el cumplimiento fiscal y la capacidad económica financiera de los contribuyentes que realicen un pago al exterior por servicios contratados, con el objetivo de obtener de manera anticipada información necesaria para generar previsibilidad y trazabilidad en las operaciones de importación”, en la práctica, para las aerolíneas, genera demoras que complican el normal cumplimiento de sus obligaciones.

