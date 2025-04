"Lunes negro": se hunden las acciones argentinas en Wall Street y el Merval

Mientras el presidente estadounidense Donald Trump no da señales de ceder con su política arancelaria, el " lunes negro" comenzó con un fuerte temblor global, que repercute en los activos argentinos . En la apertura de los mercado, los papeles locales que operan en Wall Street muestran caídas generalizadas , en sintonía con las caídas en Asia y Europa.

“Estados Unidos tiene la oportunidad de hacer algo que debió hacerse hace décadas. ¡No sean débiles! ¡No sean estúpidos! ¡ No entren en pánico (un nuevo partido basado en gente débil y estúpida)! ¡Sean fuertes, valientes y pacientes, y el resultado será grandeza!”, dijo Donald Trump, minutos antes de la apertura del mercado estadounidense.

Argentina, en rojo: derrumbe de acciones en Wall Street

Argentina, como mercado emergente, no quedó al margen del cimbronazo. En escenarios de incertidumbre, los inversores tienden a abandonar activos de riesgo, lo que afecta directamente a países como el nuestro. Así, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street abrieron hoy en baja, tras haber sufrido una caída del 12% el viernes pasado.

En las primeras operaciones del lunes, los papeles más castigados son:

Edenor : -8,9%

Grupo Financiero Galicia : -8,4%

Corporación América : -8,1%

Banco Macro : -7,4%

Telecom Argentina : -7%

YPF : -6,7%

Pampa Energía : -6,5%

IRSA : -6,2%

Cresud : -5,9%

Banco Supervielle: -5,5%

Wall Street recibió el plan oficial con incertidumbre "Lunes negro": se hunden las acciones argentinas en Wall Street

Caída en la Bolsa porteña y suba del dólar blue

En la Bolsa de Buenos Aires, el S&P Merval cae 3,1%, ubicándose en 2.042.758 puntos, lo que equivale a USD 1.469 ajustado por dólar CCL, marcando una baja del 6,8% en moneda dura.

En paralelo, los dólares libres también reaccionan con fuerza:

Dólar blue : $1.335, con un alza de $20 (+1,5%)

Contado con liquidación (CCL): $1.361,19, con una suba de $24,1 (+1,8%)

Ambos valores son los más altos desde mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional debió intervenir ante un recalentamiento similar.

Bitcoin y criptomonedas, también en picada

El Bitcoin, que ya había cerrado por debajo de los US$ 82.000 el viernes, perdió otro 7% y se mantiene apenas por encima de US$ 77.000, acumulando una baja del 25% desde su pico de diciembre. Ether, por su parte, cayó más del 16% y perforó los US$ 1.500.

La Unión Europea le ofreció a Estados Unidos un arancel cero para bienes industriales

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, reveló la oferta que espera respuesta de Washington, pero advirtió que en paralelo tienen previsto fijar un gravamen del 20% a los productos del país norteamericano si las negociaciones fracasan.