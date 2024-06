Las ventas de autos cero kilómetro empezaron a repuntar: ¿cómo es la situación en Mendoza?

En mayo, se patentaron en Mendoza 1.492 vehículos, según datos de la Dnrpa (Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor), mientras que el mismo mes del año pasado se habían patentado 1.404, lo que marca una recuperación del 6%. Pese a eso, en los primeros meses del año, se registraron 6.449 nuevos vehículos y entre enero y mayo de 2023, 7.065 unidades; es decir, que aún se está un 9,5% por debajo.

El repunte se puede percibir cuando se analizan los datos de 2024, en comparación con los de 2023. Este año, los patentamientos fueron: 1.474 en enero, 1.015 en febrero, 1.140 en marzo, 1.328 en abril y 1.492 en mayo. En cambio, en 2023 habían sido: 1.778, 1.200, 1.389, 1.294 y 1.404, respectivamente. Es decir, la reactivación de las ventas se evidenció a partir de abril.

Carlos Martín, integrante de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), indicó que el mercado está creciendo y a un ritmo más acelerado del que se había estimado. Para entenderlo, detalló que se esperaba que en mayo se patentaran unas 27 mil unidades en todo el país y se llegó a 34.614.

En cuanto a los motivos de esto, indicó que, por un lado, el precio de los vehículos se ha estabilizado y, por otro, los ingresos de la gente están teniendo una recuperación, incipiente aún, pero que empieza a notarse. También han contribuido la mejora en las herramientas de financiación, con una baja importante de las tasas de interés, y el hecho de que se mantiene en buenos niveles la facturación por plan de ahorro.

Añadió que, a principios de año, desde la entidad habían calculado que en 2024 se iban a vender unos 300 mil vehículos cero kilómetro y ahora las proyecciones están mostrando que se llegaría a unos 350 mil, lo que implica un incremento de casi 20%.

Foto: Los Andes

El también titular de Automotores General San Martín, Denver y Martín Autos (en San Luis) explicó que el crédito UVA empieza a ser una opción, que se vuelve muy atractiva en el corto plazo en un marco de expectativas de que la inflación siga bajando, ya que la tasa es 0%. Mientras que, para quienes siguen prefiriendo las cuotas fijas en pesos, el financiamiento también es accesible, ya que, si bien depende de la marca y el modelo, ronda el 19 a 20% anual; muy por debajo de la inflación proyectada.

Martín mencionó que se ha ido normalizando la llegada de vehículos importados, como también la producción nacional, aunque hubo faltantes puntuales de autopartes provenientes de Brasil, por las inundaciones. “Si hay patentamientos, eso implica que están los autos”, resaltó y sumó que, para la gente, el vehículo sigue siendo un resguardo de valor.

Sergio Montanaro, gerente general de Yacopini Mirai, señaló que mayo fue el mes en el que el sector de las concesionarias retomó el crecimiento. Analizó que una de las razones que probablemente impulsó más ese repunte es que los precios de los vehículos ya tocaron un piso. Durante los primeros meses de 2024, la gente esperaba que los valores siguieran bajando y eso demoró las decisiones de compra.

Por otra parte, también sumó la baja de las tasas de interés por parte del Banco Central, ya que muchos preferían mantener su dinero en un plazo fijo, acumulando intereses, mientras aguardaban que los precios fueran más baratos. En cambio, ahora se sabe que volverán a tener pequeños incrementos, vinculados al tipo de cambio y a la inflación general.

Montanaro indicó que hoy existe una oferta de créditos para pymes que es muy buena, con tasas del 24,9% anual, que está favoreciendo un crecimiento marcado de los pedidos de vehículos para las empresas. Esto, porque el interés está por debajo de la tasa de inflación prevista, que rondaría el 2,5% al 3% mensual, si se mantiene la situación actual.

En el caso de los particulares, en enero, febrero y marzo los salarios perdieron mucho frente a la inflación, pero en abril empezaron a ganar algo de terreno. Esto hace que el monto mensual que una persona tiene que pagar para comprarse un auto sea más accesible. Y los préstamos para este segmento también bajaron las tasas, que hoy se ubican en torno al 40% anual; además del financiamiento a tasa cero que ofrecen las marcas para un cierto porcentaje del total del valor del vehículo.

Foto: Los Andes

Sumó que también se produjo un aumento del dólar blue, que lo llevó de los $1.000 en los que se había mantenido buena parte de 2024 a $1.200, lo que implica que el precio de los autos -que no tuvo variaciones entre abril y mayo- fuera un 20% más bajo en dólares. Y que, si alguien tenía que invertir US$ 20.000, ahora pueda llevarse un vehículo por US$ 17.500.

El gerente de Yacopini indicó que hay un poco más de oferta, pero que depende mucho de las marcas y que no está fluida todavía la importación ni la fabricación nacional. Consideró que, con al aumento de la demanda, la oferta está justa y que hay entrega inmediata en muchas unidades, pero en otras no.

En las marcas que ellos venden, por ejemplo, pueden entregar en el momento Nissan Frontier y Sentra, pero no Versa. En Volkswagen tienen casi todas las unidades, con excepción de los modelos de T-Cross más equipados, aunque sí tienen la versión inicial. De todos modos, subrayó que la situación está mucho mejor que en noviembre de 2023, cuando no había vehículos importados; mientras ahora “está faltando un poquito para que quede totalmente normalizado”.

Más vendidos en mayo

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó cuáles fueron los diez cero kilómetro más elegidos por los argentinos en mayo: