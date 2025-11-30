30 de noviembre de 2025 - 14:29

La venta de autos 0km cayó en noviembre a nivel mensual e interanual: qué modelo fue el más vendido

A pesar del retroceso, el balance anual continúa mostrando números positivos. En total, se patentaron 34.905 unidades en noviembre. Seis marcas pelearon los primeros diez puestos.

Ventas de autos 0km en noviembre.

Ventas de autos 0km en noviembre.

Los Andes
Redacción Economía

Las ventas de autos sintieron un freno marcado durante noviembre, con cifras que reflejan un retroceso tanto frente al mes anterior como interanualmente. Los niveles de patentamiento mostraron una baja que encendió luces de alerta en el sector, pese a que el balance anual continúa mostrando números positivos.

Según los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), se patentaron 34.905 unidades en noviembre, lo que representa una caída interanual del 3,6%.

Peugeot 208.

Peugeot 208.

En la comparación con octubre, el derrumbe fue mayor: la actividad se redujo un 33,2%, tras haber alcanzado 51.982 registros un mes antes. En términos absolutos, se vendieron 1.315 autos menos que en noviembre del año pasado, cuando se habían registrado 36.220 vehículos.

De esta forma, en los once meses acumulados del año se patentaron 587.666 unidades, lo que representa un 49,7% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 392.450 vehículos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Los autos más vendidos de noviembre

Entre las marcas, Volkswagen lideró en el penúltimo mes del año con 5.063 unidades vendidas, desplazando a Toyota al segundo lugar (4.474). Le siguieron Fiat (3.654), Renault (3.468), Ford (3.183), Chevrolet (2.986), Peugeot (2.678), Citroen (1.380), Jeep (1.206) y Baic (714).qHkhgQ

En relación a los modelos, el liderazgo de patentamientos en noviembre fue por segundo mes seguido de la Toyota Hilux con 1.831 unidades, y el segundo lugar lo ocupó el Peugeot 208 con 1.343 vehículos patentados, y el podio lo completó el Volkswagen Tera con 1.327 unidades registradas, que escaló siete puestos en relación a octubre.

Volkswagen Tera: recién estrena Argentina y este es su precio en noviembre

Volkswagen Tera: recién estrena Argentina y este es su precio en noviembre

Top 10 de ventas en noviembre 2025

  1. Toyota Hilux - 1.831
  2. Peugeot 208 - 1.343
  3. Volkswagen Tera - 1.327
  4. Fiat Cronos - 1.261
  5. Toyota Yaris - 1.256
  6. Ford Ranger - 1.215
  7. Ford Territory - 1.065
  8. Volkswagen Polo - 977
  9. Volkswagen Amarok - 916
  10. Chevrolet Tracker - 907
