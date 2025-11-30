La venta de autos 0km cayó en noviembre a nivel mensual e interanual: qué modelo fue el más vendido

A pesar del retroceso, el balance anual continúa mostrando números positivos. En total, se patentaron 34.905 unidades en noviembre. Seis marcas pelearon los primeros diez puestos.

Las ventas de autos sintieron un freno marcado durante noviembre, con cifras que reflejan un retroceso tanto frente al mes anterior como interanualmente. Los niveles de patentamiento mostraron una baja que encendió luces de alerta en el sector, pese a que el balance anual continúa mostrando números positivos.

Según los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), se patentaron 34.905 unidades en noviembre, lo que representa una caída interanual del 3,6%.

Peugeot confirmó el nuevo precio del 208 para octubre (2) Peugeot 208. En la comparación con octubre, el derrumbe fue mayor: la actividad se redujo un 33,2%, tras haber alcanzado 51.982 registros un mes antes. En términos absolutos, se vendieron 1.315 autos menos que en noviembre del año pasado, cuando se habían registrado 36.220 vehículos.

De esta forma, en los once meses acumulados del año se patentaron 587.666 unidades, lo que representa un 49,7% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 392.450 vehículos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Los autos más vendidos de noviembre Entre las marcas, Volkswagen lideró en el penúltimo mes del año con 5.063 unidades vendidas, desplazando a Toyota al segundo lugar (4.474). Le siguieron Fiat (3.654), Renault (3.468), Ford (3.183), Chevrolet (2.986), Peugeot (2.678), Citroen (1.380), Jeep (1.206) y Baic (714).