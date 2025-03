La promesa que hizo Luis Caputo cuando se levante el cepo al dólar

El ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró este martes que cuando se levante el cepo "no habrá un salto devaluatorio" y aclaró que aún no está definido el monto que desembolsará el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) tras el nuevo acuerdo con Argentina.

Luis Caputo en Mendoza: "Es cierto que hay precios caros en dólares pero la solución no es devaluar"

En una entrevista televisiva en A24, el funcionario remarcó que cuando se liberen las restricciones cambiarias "no va a haber problemas para la gente ni saltos devaluatorios como dicen algunos que pide el Fondo", pero no quiso dar fecha del fin de los controles, estirando la especulación sobre si será en 2025 o el año que viene.

"Lo que hagamos nosotros no va a afectar a la gente. Pusimos la macro en orden y estamos capitalizando el Banco Central para que cuando liberemos no haya problemas. Cuando liberemos, no habrá salto devaluatorio", prometió Caputo.