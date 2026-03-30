La Barraca Sale Day: todo el mall en 50% de descuento

El próximo 10 de abril habrá una jornada con descuentos, experiencias y propuestas para toda la familia.

Compartir







El próximo 10 de abril, la Barraca Mall llevará adelante el La Barraca Sale Day, una acción especial que combinará descuentos, entretenimiento y experiencias, pensada para que vecinos y visitantes disfruten de un día diferente.

Durante la jornada, todos los locales del Centro comercial ofrecerán productos con hasta un 50% off, mientras que la propuesta gastronómica contará con menús con un 30% de descuento, generando una oportunidad única para recorrer el paseo y aprovechar promociones en múltiples rubros.

Descuento La Barraca Además de las ofertas, el evento incluirá propuestas para todas las edades. En el exterior del mall se instalará un parque de diversiones, con atracciones como bungee jumping, mientras que en el interior habrá un espacio especialmente pensado para los más chicos con la propuesta Mini Kids, ideal para niños pequeño.

Descuento La Barraca 1 Degustaciones en la Barraca Sale Day La jornada también contará con degustaciones de vinos, sumando una experiencia local que acompaña el recorrido de compras.A su vez, se sumarán marcas con activaciones dentro del mall, ofreciendo premios, beneficios y propuestas interactivas para el público.