Irrigación podrá reasignar turnos de agua

Irrigación aprobó una resolución por la cual creo el Centros de Intercambio de Turnados (CIT) que le permitirá a los regantes acceder a agua extra, provenientes de parcelas que no la utilicen.

Esta “reasignación temporal de cupos de agua” que será registrada y administrada por las inspecciones de cauce, viene a poner blanco sobre negro a una situación que se hizo cada vez más habitual y en particular a medida que se agudizó la crisis hídrica: un productor que no alcanza a regar toda la propiedad debido a la escases, arregla con el dueño de una finca que no hará uso del agua, se hace cargo del canon de Irrigación, y así, con la venia de la inspección, se reasigna el cupo.

Desde el Departamento General de Irrigación lo mismo que las entidades que representan a los productores coincidieron en que la resolución no se hace más que “blanquear” algo que sucede actualmente con total normalidad pero de manera informal.

Entre los requisitos que se deberán cumplir para acceder al agua extra será que tanto la propiedad del que ofrece como el que demanda estén con al día en el pago del canon hídrico o con la deuda regularizada.

Comprar agua

La reasignación de turnos no es una novedad, está contemplado en el artículo 26 de la Ley de Agua, que prevé precisamente el destino del caudal de una propiedad (por ejemplo en estado de abandono) hacia otra distinta.

Apoyados en la ley, dos resoluciones del Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación (HTA), una en 1999 y una actualización en 2003 dieron vida al Registro de Uso del Agua (RUA) sin embargo era tan embarazoso y burocrático el procedimiento (hay que publicar un edicto, entre otros requisitos) para reasignar los cupos que se volvió imposible de aplicar y quedó en el olvido.

Con la creación del nuevo sistema se “reglamenta el RUA de alguna manera”, afirmó Sergio Marinellí, superintendente general de Irrigación, pero aclaró que le dieron un formato “más simplificado. Solo será necesario que en el inicio del ciclo agrícola las inspecciones de cause creen un registro en el que consten los oferentes y quienes demanden más agua y la asignación será por orden de inscripción.

“Al no estar reglamentado el RUA eso era un mercado negro del agua pero a partir de ahora hemos hecho algo muy sencillo, simplemente la inspección de cauce, tiene que tener un registro donde figure el listado de los que ofrecen y cuanto ofrecen y el listado de los que quieren más agua, la fecha en la que quieren y cuánto quieren, y después hacer un acta. Eso si se va a auditar ese registro”, comentó Sergio Marinelli.

“Acá lo que estamos haciendo es nivelar toda la provincia con las mismas reglas”, agregó el titular de Irrigación.

Ver la implementación

Fabián Alonso, productor ciruelero y presidente de la específica de agricultura de la Cámara de Comercio de Alvear consideró que “en realidad esta resolución blanquea algo que ya se venía haciendo de manera particular. En cuanto a la implementación, es bueno que lo maneje la inspección de cauce”, opinó.

Sebastián Lafalla, presidente de la Cámara de Tupungato sostuvo que “es una resolución que busca adecuarse seguramente a los requerimientos y a la realidad. Consideramos de que si una propiedad que tiene un derecho de agua y no lo está usando para regar porque no está cultivada y que las inspecciones de cauce tengan la posibilidad de reasignársela a otras unidades productivas, en un cuadro de escasez, es lógico y está bien visto”.

El productor del Valle de Uco aseguró que a primera vista la resolución “es buena” pero dejó abierto el panorama para “ver cómo se implementa y cómo se manejan las mismas inspecciones en esas reasignaciones ya que si bien va especificando quiénes pueden tener quienes la pueden pedir (al agua) la decisión final obviamente la tienen las inspecciones de cauce”.

Por último aseguró que “este tipo de resoluciones van aggioernado la realidad hídrica que son necesarias. Hay que ver cómo se implementa, cómo se avanza, y qué cosas habría que mejorar en el caso que haya que mejorar y cuáles no”.

Requisitos para ofrecer y acceder a más agua

Para ofrecer como así también demandar turnos de agua, habrá que cumplir con algunos requisitos.

Sólo podrán reasignarse turnos que correspondan a concesiones de uso de agua (definitivas o eventuales) cuyos titulares hayan manifestado la voluntad de no usar el agua, que estén el día con el pago del canon de Irrigación o al menos la deuda se encuentre regularizada.

En el caso de los beneficiarios del turno que se reasigna, serán responsables del pago de los tributos que corresponda a ese derecho durante el período de intercambio como así también de la limpieza de cupo.

Para distribuir el agua que se ofrece, la inspección de cauce deberá tomar como criterio de priorización para la reasignación la prioridad en el pedido y el uso eficiente y racional del agua. Además deberá distribuir proporcionalmente el caudal entre los solicitantes.

Entre las posibilidades de reasignación de cupos estará la posibilidad de hacer acuerdos de hasta cinco años.

Uno de los puntos que establece la resolución que creó el CIT es que podrán acceder al agua del turno que se reasigna concesionarios empadronados en un mismo canal que el que ofrece el agua. Pero también deja abierta la posibilidad a intercambio de turnos entre las inspecciones de cauce.

En la resolución Irrigación estableció límites para la reasignación del agua. A través de la Dirección de Gestión Hídrica, determinará en el inicio del ciclo para cada cuenca los límites máximos de superficies empadronadas que se podrán incorporar al sistema.

En ningún caso las superficies a incluir podrán exceder los siguientes máximos: escasa, 20%; sequía moderada, 18%; sequía severa, 15% y sequía extrema, 10%.