Gestiones más simple y financiamiento para obras: la propuesta de Banco Macro para barrios privados en Mendoza

“Pensar en grande es nuestro compromiso con las comunidades y los profesionales de todo el país”, señalaron desde Banco Macro. “Esta solución transforma la manera de gestionar las finanzas de un consorcio y permite que los barrios privados puedan invertir hoy, sin tener que esperar años de recaudación”.

Financiación para transformar los barrios

Uno de los puntos más destacados de esta propuesta es la posibilidad de financiar obras en barrios privados. “Hoy asistimos a desarrollos que necesitan obras de infraestructura, como pavimentación, cercos, cámaras de seguridad o espacios recreativos. Con nuestra financiación, esas mejoras pueden realizarse de inmediato, sin cargar al vecino con expensas extraordinarias”, explicó Nicolás González, líder estratégico del segmento en Banco Macro.

Con más de 10.000 consorcios y barrios ya trabajando con la entidad, y 4.500 administradores activos, Banco Macro busca duplicar su alcance a nivel nacional y triplicar su presencia en Mendoza, una provincia que se ha convertido en el epicentro del desarrollo de barrios privados en la Argentina.

“Esta es la primera provincia que visitamos, porque es la que mayor cantidad de barrios privados tiene, hoy vemos que donde antes había campos hoy hay barrios privados, especialmente en la periferia de la capital, en zonas como Maipú o Luján de Cuyo, hay un gran crecimiento. Por eso, Banco Macro, está trabajando con una propuesta de valor orientada a este segmento: barrios privados y consorcios”, explicó González.

“Al analizar nuestras verticales de negocio, identificamos que la atención a consorcios y barrios privados era una oportunidad donde no había una propuesta estructurada. Decidimos desarrollar este modelo disruptivo, como por ejemplo ofrecer líneas de financiación específicas. Hoy somos el único banco con una propuesta de valor y modelo de atención especializado en este segmento”, sumó y agregó, “esto no solo facilita la vida del administrador, sino también del vecino que quiere que las mejoras lleguen rápido, sin tener que esperar años. Ese es el gran diferencial”.

Ventajas para administradores y vecinos

Propuesta de valor para administradores : con atención especializada, donde el oficial entiende el lenguaje del administrador (actas, expensas, etc.), lo que hace más ágil la gestión.

Beneficios para propietarios e inquilinos : el hecho de que el barrio sea cliente del banco habilita beneficios específicos para quienes viven en él.

Financiamiento para barrios: principalmente, obras como pavimentación, cámaras de seguridad, cercos perimetrales, vallas y espacios recreativos. Por ejemplo, muchas comunidades están reemplazando sus canchas de cemento por canchas de pádel. La idea es que no tengan que esperar años recaudando con expensas extraordinarias, sino que puedan hacer la obra hoy mismo con financiación bancaria.

“Por ejemplo, asistimos a un barrio que recaudaba 600 millones y necesitaba 300 millones para bacheo. Le ofrecimos una financiación a 24 meses a tasa de mercado. Esto permite que el objetivo se cumpla hoy sin cargar al vecino con expensas extraordinarias”, sumó González.

REVOLUCIONÁ LA GESTIÓN DE TU CONSORCIO CON BANCO MACRO (7).jpeg

Tecnología, transparencia y seguridad: el aporte de AccesIn

La solución fue desarrollada en conjunto con AccesIn, una empresa nacida en Mendoza que hoy opera en toda Latinoamérica. Su CEO, Leandro Romero, destacó que “la alianza con Banco Macro potencia la transformación digital de los barrios, no solo facilitando el cobro de expensas, sino también mejorando la seguridad, la transparencia en la gestión y la eficiencia administrativa”.

Según Romero, la tecnología permite resolver problemas históricos, como la morosidad derivada de procesos engorrosos, la falta de seguimiento de reclamos, o el ingreso desordenado de visitas. “Desde AccesIn aplicamos inteligencia artificial y automatización para que los barrios funcionen mejor, sean más seguros y eficientes”.

“Nosotros nacimos en Mendoza, pero hoy operamos en todo el país y en varios países de Latinoamérica, por lo que conocemos muy bien las necesidades del segmento. Si bien hay un cambio de paradigma tecnológico, todavía hay muchos problemas históricos sin resolver, como la falta de transparencia en ingresos y egresos, y falencias en la recaudación. No siempre es morosidad intencional. Muchas veces se debe a falta de herramientas para facilitar el pago. No es que la gente quiera deber, es que muchas veces no tiene un sistema ágil o recordatorios que le ayuden a cumplir”, agregó.

Por otro lado, Romero destacó que la plataforma permite reducir la tasa de reclamos de los vecinos porque al estar documentados, se pueden resolver de forma rápida y ordenada.

Un paso adelante para la empresa, además, es justamente la alianza con el Banco Macro, y un aporte para la seguridad dentro de los barrios: “En muchos casos, el 80% o más del valor de la expensa se destina a seguridad. Por eso, desde AccesIn venimos desarrollando herramientas para mejorar ese proceso: desde gestión eficiente de accesos, control de visitas, hasta alianzas con empresas de delivery y transporte. Incluso hemos incorporado inteligencia artificial para detectar comportamientos y agilizar autorizaciones de ingreso”.

“Mendoza es probablemente la provincia número uno en barrios privados a nivel nacional, e incluso a nivel latinoamericano. Aunque no hay un registro formal y los números varían, se estima que hay entre 600 y 1200 consorcios. Nosotros creemos que el número real registrado está a mitad de camino, pero sabemos que hay muchos más en formación o sin regularización. Es enorme. El crecimiento demográfico en zonas como Maipú o sectores más alejados de Luján se ha dado gracias al auge de estos barrios", sumó.

Un modelo que impulsa el desarrollo local

Tanto desde Banco Macro como desde AccesIn coinciden en que el auge de los barrios privados tiene un impacto directo en el desarrollo urbano. “Cada nuevo barrio impulsa la economía local: aparecen comercios, servicios y se genera empleo. Es un verdadero motor de desarrollo”, señaló Romero.

Con una mirada estratégica, Banco Macro se posiciona como el único banco del país con una propuesta estructurada y especializada para consorcios y barrios privados, ofreciendo una experiencia que no solo mejora la vida del administrador, sino también la calidad de vida de los vecinos, al permitir que las mejoras lleguen más rápido y con menos burocracia.

Banco Macro en números

Con más de 8.700 colaboradores, 2.000 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y 558 puntos de atención, Banco Macro es hoy el banco privado con mayor red de sucursales en Argentina. Esta nueva propuesta ratifica su compromiso con el crecimiento de las comunidades y la profesionalización del sector.

Pensá en grande. Pensá en Macro.