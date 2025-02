Gastronomía, moda y belleza son las franquicias de mayor crecimiento en Mendoza

La gastronomía sigue siendo el sector más fuerte dentro del mercado de franquicias en Mendoza, con marcas locales que han logrado trascender las fronteras de la provincia. Sin embargo, otros rubros las tendencias del sector apuntan a un crecimiento en áreas clave como la salud y el bienestar, con una mayor demanda de gimnasios boutique, spas y servicios de salud mental.

La alimentación saludable también gana terreno con franquicias enfocadas en productos sostenibles y naturales, como es el caso de Big Salads. A su vez, el entretenimiento y las experiencias, como los escape rooms y la realidad virtual, continúan en auge.

Inversiones por más de un millón de dólares

En 2024, por ejemplo, la consultora Suraci Evolución de Empresas concretó la venta de 21 franquicias, alcanzando una inversión total de USD 1.065.000. Entre las más demandadas destacó la cadena de kioscos Yes!, que concentró el 55% de las franquicias comercializadas. A la que le siguieron Grupo Omega, especializado en control de plagas y desinfección, y la firma mendocina La Vene.

Hay marcas que demandan menos de US$ 20 mil; otras que requieren entre US$ 20 mil y 40 mil; unas más entre US$ 40 mil y 60 mil; y también las que superan los US$ 60 mil.