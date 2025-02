Las exportaciones de las economías regionales crecieron 23,8% en dólares en 2024

Los datos surgen del Monitor de Exportaciones de las Economías Regionales (MEER), elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) . El precio promedio de exportación de las economías regionales argentinas se ubicó en US$ 1.191 por tonelada, lo que implica una baja del 1,5% con respecto al año 2023, fruto de la caída de los precios internacionales.

Desde la CAME resaltaron el cambio de escenario con respecto al último semestre de 2023, en el que el empresariado exportador padecía una alta exposición a la inflación acompañada de incertidumbre política, por lo que no había “ambiente de negocio”. En el segundo semestre de 2024 la situación cambió, fruto de la baja de la inflación y una mayor certidumbre por acomodamiento de la macro.

Con este incremento, las exportaciones regionales alcanzaron los US$ 8.749 millones exportados en el período enero 2024 – diciembre 2024, habiendo importado US$ 2.004 millones, lo que arroja un superávit comercial de US$ 6.745 millones.

Exportaciones de las economías regionales por complejo en dólares

Complejo azucarero: durante el período enero 2024 – diciembre 2024, el complejo azucarero registró un crecimiento del 840,5%, alcanzando los US$ 368,7 millones exportados. Los principales destinos de exportación de este complejo fueron Estados Unidos (US$ 206,5 millones), Chile (US$ 105,5 millones) y Canadá (US$ 21,1 millones); es decir, estos 3 países concentraron el 90,3% de las operaciones del complejo.

Complejo algodonero: el segundo complejo con mayor crecimiento fue el algodonero, alcanzando los US$ 199,7 millones y un aumento del 144,4%. Los principales destinos de este complejo fueron Pakistán (US$ 86,9 millones), Vietnam (US$ 46,4 millones) y Turquía (US$ 20,5 millones), concentrando el 68,3% de las operaciones.

Análisis por complejo en toneladas

Complejo azucarero: el complejo con mayor crecimiento en volumen es el azucarero, habiendo alcanzado las 549.893 toneladas exportadas y representando un 587,4% más que en el período previo comparado (enero 2023 –diciembre 2023).

La relación precio/tonelada aumentó 36,8%, estableciendo un precio promedio de US$ 670,5.

A diferencia de lo sucedido en el período anterior, el aumento tanto en dólares como en toneladas se debe al buen año climático, que se tradujo en mayor oferta, debiéndose exportar los excedentes.

Complejo algodonero: el segundo complejo con mayor crecimiento en volumen es el algodonero, que exportó un total de 164.862 toneladas durante el período enero 2024 a diciembre 2024, lo que representa un incremento del 115,1% en comparación con el mismo período del año anterior. El precio promedio por tonelada de este complejo fue de US$ 1.211,4, presentando un aumento en el precio de exportación del 13,6%.

El crecimiento tanto en dólares como en toneladas no es real en sí mismo, considerando que en el período previo comparado se retuvo mucha mercadería, exportándose prácticamente nada a la espera de un tipo de cambio más favorable, entre otras cuestiones.

Análisis por región

Buenos Aires + CABA: es la principal región exportadora del país, representando un 50,9% del total exportado en dólares por las economías regionales. En el período analizado, Buenos Aires y CABA tuvieron ingresos por exportación de US$ 4.461,7 millones, lo que representa un aumento interanual del 28,8% en dólares exportados.

El complejo más representativo en sus exportaciones fue el ganadero, habiendo comercializado US$ 425,5 millones; es decir, un 9,5% del total exportado por la región.

Centro: la región comprendida por las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, exportó US$ 1.782,5 millones, el 20,4% de las ventas al exterior del país. Córdoba, con US$ 870,5 millones, fue la provincia que más exportó. Comparado con el mismo período del año anterior, el comercio internacional de la región marcó un aumento del 39,7%, el mayor de todas las regiones analizadas.

El complejo manisero fue el más representativo, habiendo comercializado por un total de USD 1.086,8 millones, lo que significó el 60,9% del total exportado por la región.

Análisis por destino

Es importante aclarar que en los datos analizados solo figuran los puertos de destino y, por cuestiones logísticas, una exportación se realiza hacia un determinado puerto, pero no necesariamente es el país donde se venderá o consumirá el producto. Esto sucede por diversas razones (tamaño del puerto, calado, peso de la mercadería, capacidad de logística, etc.). Como ejemplo, se observa que en Europa figura Países Bajos como principal destino en el continente europeo, lo que no significa que este destino tenga más cantidad de importadores que el resto, sino que es hacia donde, logísticamente, conviene enviar la mercadería, ya que el puerto de Róterdam es el más grande de la UE.

Europa: en primer lugar, habiendo sido el destino del 32,1% de las ventas regionales al exterior, se ubica el continente europeo, al cual se exportó por un total de US$ 2.810,6 millones. Respecto al período anterior, este número representa un aumento del 14,8% en los dólares exportados.

El principal socio comercial en este continente fue Países Bajos, con un total exportado de US$ 675,3 millones.

En las exportaciones regionales a Europa predominaron las ventas del complejo manisero que, habiendo comercializado por US$ 1.122,9 millones, representó el 40% de las ventas al continente.