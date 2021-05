En Mendoza: “El precio de la vaca cayó un 40% en un día por las decisiones nacionales”

Autoridades del ministerio de Economía de la Provincia, ofrecieron una conferencia de prensa este miércoles, a fin de explicar el impacto de la suspensión de exportaciones de carne anunciadas por el Gobierno nacional. Según datos de la cartera, en un día el precio de la vaca de exportación, con el que trabajan los minifundistas locales, perdió un 40% de su valor en horas, luego del anuncio nacional.

El análisis de la situación estuvo a cargo del ministro de Economía de la provincia, Enrique Vaquié, junto al subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo, y al director de Ganadería, Damián Carbó.

El ministro señaló que Mendoza se verá muy complicada en territorios que se dedican casi exclusivamente a la ganadería. Además, “el desánimo a la inversión no es por 30 días solamente, porque la última vez que se decidió esto iba a ser por 180 días y duró años”.

Por su parte, Moralejo indicó que “la política nacional está eligiendo ganadores y perdedores”. “No vemos relación entre las ganancias que se le permiten a las petroleras, por sobre otras actividades”, agregó.

En tanto que el titular de Ganadería, señaló que las pérdidas son importantes, no solo por las oportunidades de venta de este que se perdieron, sino porque para llegar a la comercialización, los productores invierten dinero que luego no se recupera. “La vaca perdió de un día para otro un 40% de valor, por está decisión. Se pagaba a 120 el kilo y hoy se está ofertando a 70 pesos el kilo”, explicó.

Consecuencias para los productores locales

En cuanto a los efectos directos, José Rizzo, titular de la Cámara de Industriales Abastecedores de Carne, señaló que cerca del 75% de lo que se exporta tiene como destino el continente asiático, en donde se consume la vaca de segunda y de tercera, que el argentino descarta. Como se cortaron todos los envíos, este producto llegará a valores muy bajos -estimó que podrían caer de los $ 110 o $ 120 actuales el kilo a $50 o $70-, lo que perjudicará al productor mendocino, que se especializa en recría y en esta época suele sacar las vacas que ya no pueden reproducirse para que descansen los campos.

El referente del sector expresó que les conviene que el precio baje, porque aumentaría el consumo. No obstante, recordó que el descenso es sólo momentáneo y luego ocurriría lo contrario, como ya sucedió en 2006; advirtió que, de mantenerse el cierre por más de los 30 días anunciados por Nación, el productor podría decidir no engordar más ganado, y provocar una disminución de la oferta, con su consecuente rebote en precio.

Aseguran que no habrá desabastecimiento de carne a pesar del paro del campo. Jose Gutierrez | Los Andes

La decisión nacional y la respuesta del campo

Luego de que el Gobierno suspendiera las exportaciones de carne por 30 días, el campo anunció un cese de comercialización de carne por una semana. Esta última decisión se tomó en la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias, y significa un paro que se extenderá desde las 0 horas del 20 de mayo y hasta las 24 horas del 28 de mayo.

Entre las razones del Ejecutivo nacional para impedir la venta de carne vacuna al extranjero, se afirmó que esto ha provocado un “aumento sostenido del precio de la carne vacuna en el mercado interno”, y forma parte de la “instrumentación de un conjunto de medidas de emergencia”.

No obstante, los dirigentes del agro discuten tanto la eficacia como la oportunidad de la medida. La comisión que integran Coninagro, la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Federación Agraria (FAA), ofreció una conferencia de prensa luego del anuncio de la medida de fuerza, para explicar los pasos a seguir:

“La 125 para Argentina fue mala (resolución que emitió el Poder Ejecutivo en marzo de 2008 y subió las retenciones a las exportaciones de soja del 35% a casi un 44,1%, cuando el precio estaba en u$s 600 la tonelada). Desaprovechamos el momento de precios altos y de tasas de interés bajas que había que usar para invertir en mejor productividad Argentina. Eso se perdió por culpa de las malas políticas y de ese conflicto. Hoy estamos en el mismo escenario: tenemos precios altos y bajas tasas de interés, por eso esperamos que recapaciten y no se siga por este camino que ya se probó y destruyó mucho valor”, aseguró Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

El dirigente presentó datos sobre las consecuencias que tuvo el cierre de exportaciones de carne en 2006 para Argentina, ante la posibilidad de que estemos frente a un mismo escenario. Detalló que se perdieron 10 millones de cabezas de ganado y 3,7 millones de vientres.

“Estos vientres son del último productor de la cadena, el más vulnerable. La caída brutal de fábrica de terneros fue durante 3 años pero recuperar esa curva llevó 7 años mientras nuestros competidores en el mundo avanzan”, agregó, y señaló que el país pasó del tercer puesto al número 15 en nivel de exportaciones de carne.

A las consecuencias posibles, el titular de Coninagro, el mendocino Carlos Iannizzotto, le sumó un reclamo que comparten desde el sector por la “falta de consenso” a la hora de tomar medidas que afectan a los sectores productivos del país.

Iannizzotto apuntó directamente contra el presidente por una “promesa incumplida”. “Le decimos al Gobierno que este no es el camino. Si no hay un plan económico, ¿qué haremos después de estas medidas aisladas?, ¿quién controla los gastos del Estado? El cese de comercialización se efectivizará porque no creemos en el intervencionismo”, agregó.