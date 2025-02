En 2024, la cantidad de usuarios generadores de electricidad en Mendoza creció 33%

Más instalaciones de paneles

Nicolás Giorlando, socio y gerente general de Solhé, señaló que los datos del EPRE reflejan las instalaciones habilitadas, pero hay varias más que se han realizado y están en proceso de habilitación. Pero, además, indicó que hay algunas que no inyectan energía la red y que existe un debate en torno a si se encuadran o no en el sistema de generación distribuida. Señaló que en el caso de que la conexión funcione de la pilastra hacia adentro, se puede considerar algo parecido a cuando en una vivienda se instala un aire acondicionado, que no es necesario registrar.