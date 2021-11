Cómo aprovechar, desde Argentina, los descuentos del Black Friday en EEUU

Tradicionalmente, el viernes después del Día de Acción de Gracias (el cuarto jueves de noviembre), las tiendas en Estados Unidos ofrecen rebajas muy importantes en sus productos, que ahora se pueden aprovechar desde Argentina gracias a la posibilidad de las compras por Internet y, además, la existencia de servicios que permiten abaratar los costos de envío. Este año, el Black Friday cae el viernes 26.

Si bien hoy se puede comprar en el país con un buen número de cuotas sin interés, y de hecho recién se termina el Cyber Monday, que ofreció atractivas promociones, lo cierto es que las trabas a las importaciones limitan considerablemente el acceso a variedad de productos y marcas, sobre todo en rubros como la tecnología.

Pero si se está planeando realizar compras en diversas plataformas, se enfrenta el problema de los altos costos de envío. Para reducir este monto, se pueden recurrir al servicio de empresas que realizan envíos y tienen depósitos en Estados Unidos. De esta manera, cuando se compra en tiendas como Amazon o eBay, se puede optar por el envío gratuito, al detallar la casilla de entrega de esa firma en ese mismo país. Los artículos quedan almacenados y, luego, se puede realizar el envío a la Argentina de un solo paquete, que se paga al dólar oficial.

Una de estas empresas es Aerobox, que le detalló a iProup que brinda un servicio de courier “100% legal” y se diferencia de otras que utilizan a “valijeros” o turistas. “Tenemos 12 vuelos por semana. El usuario que se registra en la plataforma recibe instantáneamente una dirección en Estados Unidos y un número de cliente. Al momento de hacer sus compras, que pueden ser en portales de cualquier sitio del mundo, coloca esos datos para que los artículos le sean enviados a nuestro depósito en Miami”, explicaron.

Otra de sus ventajas principales es que el flete se abona a dólar oficial, sin recargo del 65% del cepo. “Algunas webs famosas cobran todo al valor blue ya que no tienen sociedad en Argentina”, advierten desde la compañía, cuyo valor por kilo arranca en u$s17. Señalan que, a medida que reciben los productos en sus instalaciones, estos son procesados por una máquina que los escanea y envía una foto al comprador, para que tenga un control de lo que llegó y pueda gestionar –en caso de ser necesario– un reembolso con el vendedor si no está conforme con lo recibido y sin esperar a que llegue a la Argentina.

Otra alternativa similar es Waiver Picks, que le permite al usuario que él mismo realice la compra del producto y lo envíe a una dirección indicada por la firma en Miami. La compañía tiene una tarifa por kilo desde u$s17 y un servicio de pre-cotización en su plataforma para simular los gastos de la operación. Asimismo, destacan la velocidad y simplicidad como ventajas al momento de contratar un courier privado, ya que el usuario no realiza ningún trámite en Aduana, sino que es la compañía quien lo representará ante el organismo. Los clientes abonan el envío en pesos, al cambio oficial, sin el 30% ni el 35%.

También se pueden elegir Boxfly, cuyo valor de envío por kilo arranca en u$s18 y brinda una dirección en el país norteamericano para utilizar en las operaciones y juntar los artículos en una sola caja. O ATuCasa, que cobra a partir de los u$s20 por kilo, que se abonan en pesos. Además, Pickabox una plataforma de casilleros virtuales low cost, que cobra su servicio en dólares al tipo de cambio oficial del día, pero se le suman el 30% del impuesto País y en 35% de la percepción por el Impuesto a las Ganancias.

Desde el sitio iProup también recuerdan algunos aspectos a tener en cuenta para no tener inconvenientes con el envío. Cuando se trata de un correo privado, se debe prestar atención a que no se podrán superar los 5 envíos al año calendario bajo el mismo número de CUIT/CUIL (por lo que es conveniente usar los servicios mencionados); no se pueden excedrr los 50 kilos por cada envío; cada paquete debe estar valuado en un importe inferior o igual a u$s3.000; deberá estar conformado por hasta tres unidades de la misma especie en los rubros con restricciones; y hay productos o categorías prohibidas y se recomienda consultar con la plataforma que traerá el artículo antes de comprar.

Black Friday local

Las tiendas Walmart, Hiper ChangoMAS, ChangoMAS y walmart.com.ar ofrecerán descuentos de hasta 70% en productos seleccionados de almacén, consumibles, perfumería y limpieza, y ofertas en más de 20 mil productos desde hoy y hasta el 18 de noviembre. Se trata de una promoción, por el Black Friday, pero que se extenderá durante15 días.

Habrá 2x1 en leches chocolatadas, cacaos y leche condensada, 3x2 en más de 5.800 productos como yogures, congelados, salsas listas, galletitas y alimentos libres de gluten, y 50% en la segunda unidad de gaseosas y en más de 760 productos.

Entre las oportunidades más destacadas, habrá descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad en productos de perfumería y limpieza, premezclas y leches vegetales, 40% en pañales y en productos de higiene personal y superofertas especiales en el mercado de frescos, panadería, carnes, lácteos y congelados. Además, quienes compren Electro, tendrán la opción de abonar 24 cuotas sin interés en la compra de TV Led y 18 cuotas sin interés en aires acondicionados, computadoras, heladeras, lavarropas y cocinas, entre otros.

Como adelanto a las fiestas de fin de año, los clientes que compren durante el #BlackFridayArg, podrán aprovechar de un 50% de descuento en la segunda unidad de piononos, budines y pan dulce y 30% de descuento en la compra de árboles de navidad y adornos.