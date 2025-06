Cierre de sucursales del Banco Nación: el gremio aclaró qué pasará en Mendoza

Giménez explicó que la situación actual del banco no es la misma que se intenta instalar desde el directorio: “Cuando esta conducción asume a principios de 2024, había 769 sucursales. El plan era llegar a 709 y hoy ya hay 709. Entonces los cierres se concretaron en el último año y medio. Esto no es un anuncio nuevo . Pero el comunicado genera ruido, porque mucha gente piensa que están por cerrar otras más”.

Uno de los puntos más conflictivos del plan del Banco Nación es la intención de transformarlo en sociedad anónima. Para La Bancaria, esa movida es una señal clara de avance hacia la privatización, con antecedentes que en Mendoza resultan familiares.

Giménez fue categórico: “Lo mismo dijeron con el Banco de Mendoza en los ‘90, y lo terminaron vendiendo. Hoy, lo único que queda es la marca en el recuerdo de la gente. No se puede repetir esa historia”.

Banco Nación.webp El sindicato alerta sobre el avance hacia la privatización con la posible conversión en sociedad anónima.

Además, apuntó contra el discurso de eficiencia que se intenta instalar. “El banco tiene rentabilidad. No se fondea con capitales internacionales caros como otros. Tiene fondeo barato, de origen público, y eso le permite prestar a tasas más bajas”.

“En la Expo Agro del mes pasado se recibieron más de 6.000 solicitudes de crédito. ¿Qué banco privado hace eso? El Banco Nación asiste a la PyME, al agro, a comercios, a individuos, a todos. Y lo hace con una lógica distinta, no solo mirando cuánto gana con cada préstamo”.

Cuatro auditorías: “no hay margen para no ser transparente”

Ante el argumento de que las instituciones públicas no son auditadas ni transparentes, Giménez dijo: “Eso es una falacia. El Banco de la Nación Argentina tiene los controles que marca la Ley de Entidades Financieras y el Banco Central. Pero además, como maneja fondos públicos, lo audita la SIGEN y la Auditoría General de la Nación. Entonces tiene cuatro controles, cuando la mayoría de los bancos privados solo tiene dos”.

Y añadió: “No tenés posibilidad de no ser transparente. Por ahí cometerás errores, no somos el banco más eficaz del mundo, pero opacidad no hay. Hay mucho para mejorar, claro, pero no falta de control. El que dice que el Banco Nación no es transparente está mintiendo o repitiendo discurso armado”.

En otro tramo, el dirigente gremial explicó con ejemplos concretos cómo el banco sostiene servicios en zonas que no son rentables, pero que cumplen un rol social.

“En San Carlos se está colocando un cajero. En Jocolí, Gustavo Andre, La Pega, Tres de Mayo. Decime si eso es negocio para un privado. No lo es. Pero nosotros lo hacemos igual, porque una persona que vive en esos lugares no tiene por qué viajar 30 km para hacer una operación”, sostuvo.

Y contrastó: “Un banco privado te pone cajeros en el shopping. Donde hay rentabilidad económica. Está bien, es su lógica. Pero nosotros reinvertimos en inclusión. La rentabilidad del Banco Nación no se reparte entre accionistas, se convierte en acceso bancario para todos”.