Cierran más de 130 registros del automotor y suspenden la creación de nuevas dependencias

El Gobierno confirmó el cierre de 136 registros automotores de distintos puntos del país y anuló la apertura de nuevas dependencias, mediante la Resolución 209/2024 publicada en el Boletín Oficial.

La decisión del Ejecutivo había sido anticipada a principios de mayo, al precisar que se estaba en camino de eliminar el 40% de los casi 1.600 Registros de la Propiedad Automotor que operan en el país, con el fin de “reducir costos y eliminar trámites burocráticos”.

El texto oficial, que lleva la firma del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, explica que la medida se vincula a “la voluntad de promover el cierre de Registros Seccionales intervenidos en pos de la reducción de la Administración Pública Nacional, en el marco de las políticas públicas que viene llevando a cabo el Estado Nacional”.

Las oficinas que se cierran están ubicadas en la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Rio Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

En cuanto a la derivación de las funciones vacantes, se aclaró que la competencia y las tareas de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor suprimidos serán asumidas por otros Registros Seccionales competentes designados a tal fin.

En este sentido, la normativa sostuvo que “los Encargados Titulares de los Registros Seccionales en sus distintas competencias están en condiciones técnico-jurídicas de procesar cualquiera de los trámites registrales que actualmente son receptados por cada uno de los Registros Seccionales con competencias específicas”.

Continuando en esa línea, aseguró que “en consonancia con los adelantos tecnológicos incorporados en los últimos años, los Registros Seccionales que asuman la competencia de aquellos que se supriman podrán operar sin distinción de la materia de su competencia, brindando una adecuada y más eficiente atención a los usuarios”.

Los Registros se encuentran con falta de presupuesto.

Al justificar la decisión, se expresó que “obedece en principio a la necesidad de reorganizar la estructura de los Registros Seccionales en razón de que existen distintas jurisdicciones territoriales en las que, existiendo Encargados Titulares de Registros Seccionales en sus distintas competencias, al mismo tiempo esos funcionarios revisten el carácter de Interventor de uno o dos de los Registros Seccionales de las restantes competencias”.

La Resolución también dejó sin efecto la puesta en funcionamiento de “aquellas oficinas registrales cuya apertura no se hubiere materializado a la fecha del presente, de modo tal de impedir que en el futuro se cubran los nuevos cargos creados, sin que ello implique erogación alguna por parte del Estado Nacional”.

Las nuevas sedes que no serán abiertas están repartidas entre Buenos Aires, Formosa, Mendoza, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Los cierres comunicados por el Gobierno son los primeros correspondientes a la reducción de la estructura adelantada en mayo. Así quedó especificado en el documento oficial, asegurando que “la medida adoptada por la presente constituye una primera etapa de la reestructuración del sistema, dado que la envergadura de las modificaciones propuestas en lo que a los Registros Seccionales no encuadrados en las situaciones antes indicadas requerirá de un estudio más acabado, para su paulatina aplicación”.

Cómo impacta la medida en Mendoza

En la provincia la medida no tiene un gran impacto en lo inmediato ya que solo deja sin efecto la creación de un Registro para Motovehículos, que iba a emplazarse en Godoy Cruz. Al respecto Hugo Méndez, tesorero de la Cámara de Mandatarios de Mendoza, explicó a Los Andes que ese registro hubiera sido muy necesario, “actualmente, en el Gran Mendoza, solo existen el Registro A y B y no alcanzan a cubrir la demana, hoy en día existe una demora de alrededor de 20 días para transferir un motovehículo”.

Lo cierto es que la medida en Mendoza no impacta en el servicio que actualmente se está brindando. En relación a las modificaciones en el Certificado Z, Méndez confirmó que fue derogado debido al impacto de la inflación en el precio de los vehículos, por lo que la AFIP ya no controlará las transacciones.

Tarjeta Azul sí o no

A partir de ahora, los registros ya no entregan más tarjetas azules y los autrizados podrán circular con la tarjeta verde a nombre del propietario del vehículo. Esto para Méndez, es un retroceso importante, ya que va a impactar en el hecho de que muchas personas no van a transferir en tiempo y forma el vehículo. “El hecho de que la policía en los controles no pida una cédula azul de un autorizado para conducir va a producir que muchas personas dilaten ese trámite y simplemente exhiban la tarjeta verde del anterior dueño para seguir circulando, ahora la gente no va a transferir”.

“Lo que sí permite el sistema, en caso de que el usuario transfiera un vehículo a su nombre pero vaya a conducirlo otra persona, es la creación de cédulas adicionales pero que no van a estar a nombre de las personas habilitadas para conducir, sino que van a estar todas a nombre del propietario del vehículo”, explicó.

En relación a los vehículos que salgan del país, muchos conductores que no son propietarios del vehículo están optando por las autorizaciones mediante escribanos, otra de las alternativas que se ponen en vigencia en la actualidad.

No hay tarjetas ni patentes en los registros

Otros de los problemas que enfrentan los registros hoy, es la falta de plásticos para entregar las tarjetas verdes y chapa patente. Según Méndez, el problema no está relacionado con la falta de insumos por parte de los proveedores de estos materiales. “El problema, es la falta de recursos que impacta de lleno en el presupuesto de los propios registros que no llegan para comprar esos dos insumos básicos”.

“Hace desde octubre del 2023, que los valores, de la parte del arancel que le corresponde al registro, no se actualizan. Es por eso que las dependencias, con el presupuesto con el que cuentan hoy se limitan a pagar sueldos y no están logrando abastecerse de los insumos mínimos para su normal funcionamiento”, explicó Méndez.

Para el Tesorero de la Cámara de Mandatarios, los registros del automotor de todo el país están en riesgo por la falta de presupuesto. En ese sentido expresó que hay que tener en claro, “que está en juego el patrimonio de todos los argentinos, toda la propiedad automotor del país está en juego, no se puede seguir sin presupuesto”.