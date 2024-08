Caputo volvió a negar una devaluación y aseguró que Milei no perdió popularidad a pesar del ajuste

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador salteño Gustavo Sáenz concretaron la firma del Programa de Desarrollo Productivo y Exportador de la provincia otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Al hablar en el acto, el funcionario garantizó: “No vamos a hacer una falsa devaluación, sino que les vamos a sacar el pie de encima para que tengan más rentabilidad, devaluar es el camino simplista que hizo la Argentina siempre”.

Este proyecto llevará el servicio a vecinos de siete localidades de Salta y Tucumán en un recorrido de 200 kilómetros por El Tala, El Jardín, Tolombón, Cafayate, Animaná y San Carlos, más la localidad tucumana San Pedro de Colalao con impacto para los sectores económico, productivo y turístico.

En la reunión, Caputo aseveró que Argentina es un país que se comporto tan mal que no tiene credibilidad económica pero que, “el país ha resuelto por decisión política tener orden macro”, y aseguró que “durante el ajuste el presidente no ha perdido nada de popularidad”.

Milei aseguró que Rodrigo Valdés (FMI) tuvo “complicidad con el gobierno anterior”.

Además, destacó que Javier Milei “ayuda un montón porque se convirtió en una figura mundial y llama mucho la atención”.

Durante su discurso intentó traer tranquilidad a los empresarios: “nosotros venimos acá a bajar la inflación y a bajar impuestos es decir, hacerlo inverso a lo que hizo Argentina durante 100 años”, y aseveró: “les vamos a ir sacando el pie de encima de la cabeza de manera que cada vez puedan operar de forma más competitiva”.

También, reveló una intimidad que vivió durante el G20: “En una reunión con la ministra de Economía de Estados Unidos me miraba atónita y decía que ‘esto no tiene antecedentes en la historia mundial’ y los miraba a los dos secretarios ‘confírmenme si me equivoco’.

“Hemos reducido 15 puntos de déficit consolidados en 6 meses, no hay más déficit fiscal, no hay emisión en Argentina”, destacó.

Además, agradeció a los empresarios que confían en el rumbo que toma el gobierno y aseguró que, este gobierno esta “100% por vocación pública” y que en 4 años se irán a sus casas porque “la política es un servicio”.

Antes de cerrar también hizo hincapié en el potencial de Salta y de las provincias del norte argentino.