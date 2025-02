Autos eléctricos: baja de aranceles y fuerte apuesta por los híbridos.

En medio de la inflación, las urgencias y los faltantes la sustentabilidad suele quedar a la cola de los temas. No porque no sea importante sino debido a que siempre hay otras cosas por resolver. En este marco, la electromovilidad es una tendencia que irá en aumento y que crece en todo el mundo, pero no con autos puramente eléctricos sino con híbridos que faciliten el uso y la autonomía. En Argentina, este segmento es mínimo en comparación con el grueso de los autos que se venden, pero en 2024 tuvieron un gran desempeño y por eso se espera que en 2025 el sector crezca de manera sostenida .

Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), durante 2024 se patentaron en el país 14.175 vehículos con algún tipo de tecnología híbrida o eléctrica en su motorización. Esta cifra representa un 48% más que el cierre del 2023 . El informe de ACARA expresó que los híbridos no enchufables (HEV) son los que predominan con 86% de este mercado. Por otra parte, los Mild Hybrid (MHEV) representan el 9% y los eléctricos puros (BEV) el 4%. Los primeros son vehículos que combinan un motor de combustión interna con un sistema eléctrico para mejorar su eficiencia y reducir las emisiones mientras que los segundos casi no tienen fuerza dentro del mercado.

“En el último año se mantiene la tendencia de crecimiento en la que el volumen lo impulsan principalmente las unidades híbridas”, detalló el informe de ACARA que agregó que los dos modelos predominantes provienen de Brasil. Entre las marcas, las más vendidas son el Toyota Corolla Cross que creció 68% y el Toyota Corolla. En la lista le sigue el Ford Maverik, el Mercedes Benz GLC 300 y el Audi Q5, todos HEV. En esta línea , el presidente de ACARA en Mendoza, Carlos Martín, explicó que la tendencia hacia el híbrido es cada vez mayor por lo que es posible que los eléctricos puros queden para el sector de transporte eléctrico . Sin embargo, aunque la moda ha crecido en el país y en el mundo desarrollado, el empresario aclaró que no es probable que se cumplan las previsiones que se hacían hace un tiempo con respeto al avance de la electromovilidad.

Esta semana, anunció la baja de impuestos internos para los vehículos de entre 41 y 65 millones de pesos –que tampoco mueven la aguja del mercado- también se comunicó una reducción de aranceles pare el segmento de eléctricos. De este modo, los autos híbridos y eléctricos con un Valor FOB de hasta U$S16.000 tributarán el 0% de arancel al ingresar al país. Hasta ahora, pagaban el 35% cuando se trataba de productos extrazona por lo que los referentes del sector expresaron que esto será un incentivo más para el acceso a este tipo de vehículos. La disminución de este arancel todavía no es efectiva, pero se hará luego de que pase el filtro del Gobierno. Para estos casos se ha establecido un cupo de 50.000 unidades para 2025.

En este sentido, Diego Rodríguez, de Rodríguez Automotores , declaró que este cambio favorecerá el mayor desembarque de autos híbridos y eléctricos . No solo porque los precios serán menores sin el arancel sino porque se facilitará el ingreso de este tipo de vehículos. “En 2024 el crecimiento de este segmento fue muy alto con relación a 2023 y creemos que este año será mucho mayor”, expresó Rodríguez. El empresario destacó que se trata de una buena noticia para los consumidores que, de a poco, cuentan con mayores posibilidades y modelos a disposición.

Rodríguez agregó que este segmento crecía tímidamente, pero que el año pasado “explotó” por lo que las expectativas son importantes para esta área. Ambos referentes destacaron que esta mejora se dará en el marco de la mejora en ventas de 0 km que se espera para este 2025 y que Martín grafica como un “enerazo”. De este modo, si el dólar se mantiene y los precios no se disparan, los eléctricos prometen mejorar sus ventas.

Adecuación e infraestructura

En términos de cantidad de modelos en oferta, durante los últimos años ACARA marcó que pese a las restricciones a las importaciones que tuvo el mercado hasta 2023, los modelos se mantuvieron en ascenso. En este contexto, las marcas incorporaron estas nuevas tecnologías a su oferta de manera sostenida y mientras en 2021 había 37 modelos, 2024 cerró con 80. Más allá de la oferta que mantiene cada marca, en cada segmento la concentración de las ventas es alta lo que muestra que el sector todavía tiene por crecer y desarrollar. Por caso, solo seis marcas ofrecen vehículos 100% eléctricos mientras que en la tecnología híbrida la concentración es mayor dado que el 91% de las ventas del segmento responden a una sola marca (Toyota).

En este contexto, si bien los referentes del sector de concesionarias destacaron que la tendencia será inexorable, también agregaron que no será tan rápida ni sencilla de adecuar. En primer lugar por las falencias en la infrastructura argentina en donde las estaciones de carga no abundan y, más bien, son muy pocas. Por ejemplo, en San Luis no hay ninguna y si uno va hasta Buenos Aires debería entrar a la ciudad de Córdoba para hacer la recarga eléctrica. A esto se suma que el tiempo de espera para poder salir es alto y, por lo tanto, poco conveniente para la mayoría.

Autos eléctricos Autos eléctricos: baja de aranceles y fuerte apuesta por los híbridos.

“Una carga completa con electricidad demora ocho horas y en algunos vehículos se logra una autonomía de 350 km”, contó Martín. Sin embargo, para hacer una carga corta en ruta y tirar un par de horas hay que pensar en enchufar el vehículo al menos media hora. Por este motivo, aunque en Argentina no existe la tecnología, lo cierto es que por ahora no es lo más práctico. En especial para países como el nuestro en el que pocos poseen más de un vehículo y donde las distancias son mayores que, por ejemplo, en Europa. Del mismo modo, Diego Rodríguez observó que falta infraestructura para los autos 100% eléctricos. Sin embargo, confió en que si la tendencia crece como se espera, las estaciones de carga también lo harán de manera paulatina.

“De todas maneras, el crecimiento será con dirección al híbrido que es la tecnología que mayor resultado ha dado”, subrayó Rodríguez. Por el momento, y en medio de una fuerte reestructuración de precios relativos, los que elijan este tipo de vehículos no solo serán los que puedan por una cuestión de precios. También serán quienes tengan un claro interés por el cuidado del ambiente ya que todavía no está claro qué sale o saldrá más barato. Si la nafta o la electricidad. Esto, por no mencionar que las prestaciones de los distintos tipos de motores y vehículos también son diferentes.