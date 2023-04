Argentina perdió otro juicio y deberá pagar 1.330 millones de euros por manipular estadísticas oficiales

Argentina deberá pagar 1.330 millones de euros tras perder un juicio en el Tribunal Superior de Londres el miércoles. Se trata del segundo revés para el país en menos de una semana, después de lo ocurrido con el fallo de la Justicia estadounidense que avaló un reclamo indemnizatorio de exaccionistas de YPF que podría superar los USD 15.000 millones.

En el caso de hoy, la historia se remonta a los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, que habían demandado a Argentina en 2019 por manipular estadísticas oficiales relacionadas con el índice de PBI y reclamaron una indemnización de hasta 643 millones de euros.

El juez Simon Picken falló a favor de los cuatro fondos de inversión y determinó que el país deberá pagar los 643 millones de euros, más los intereses correspondientes, es decir, una cifra total de 1.330 millones. En dólares, el monto asciende a casi USD 1.500 millones al tipo de cambio actual.

Tribunal Superior de Londres (Archivo)

El fallo contra Argentina por estadísticas manipuladas y dudosas se refiere a los Valores Negociables Vinculados al PBI, instrumentos utilizados en 2005, en la época de Néstor Kirchner, por los entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. Determinaba pagos a bonistas cuando el crecimiento económico del año superaba 3%. fueron apodados como “cupones PBI”.

La emisión poco convencional experimentó dificultades para ser valorada por sus tenedores, quienes inicialmente no le asignaron valor alguno. No obstante, con el tiempo, se convirtió en uno de los activos más cotizados del mercado local gracias al crecimiento a “tasas chinas” durante la primera década del siglo.

Pero, desde 2012, no se realizaron más desembolsos debido a que la manipulación de las estadísticas de inflación afectó los datos de PBI publicados por el Indec, lo que desvirtuó el sentido de los cupones.

En marzo de 2014, Axel Kicillof, exministro de Economía y actual gobernador de Buenos Aires, anunció que el crecimiento económico de Argentina en 2013 había sido del 3%, cifra inferior al 3,2% requerido para ejecutar el pago del Cupón PBI por un total de USD 3.000 millones, previsto para diciembre de ese año.

Sede del Indec (Archivo)

El mes anterior, en febrero, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) había informado que la economía había crecido un 4,9% en 2013, según la estimación realizada con la base de cálculo de 1993. Sin embargo, a partir del 1° de enero se adoptó una nueva metodología para calcular el PBI basada en 2004.

Durante la presidencia de Mauricio Macri, en 2018, se revisaron los datos de crecimiento económico durante la gestión anterior y se determinó que en 2013 el PBI había aumentado un 2,4%, también por debajo del umbral requerido para los pagos del Cupón PBI. Los fondos que demandaron a Argentina se centran en esos pagos que no se concretaron.

El otro juicio con revés para Argentina

Hace pocos días, Argentina perdió también el juicio por la expropiación de la petrolera YPF, ya que la Justicia de Estados Unidos decidió avalar el reclamo de los exaccionistas de la compañía que podría superar los 15.000 millones de dólares en concepto de indemnización.

La jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del distrito sur de Manhattan, aceptó el planteo que promovieron el grupo británico Burford Capital y Eton Park, al considerar que el Estado argentino no pagó la indemnización correspondiente luego de reestatizar YPF en 2012.

Ante la consulta de Los Andes, en YPF rescataron una de las interpretaciones de la jueza Preska y que el revés no supone un riesgo para los activos de la compañía petrolera.

“Es un fallo positivo para YPF porque la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional. Con lo que sus activos están fuera de riesgo. Por otro lado, es importante destacar que no se hace lugar a todos los pedidos de los demandantes”, evaluaron.

El Estado argentino aún tiene instancias para apelar el fallo pero, según trascendió, Burford Capital podrá empezar a aplicar embargos sobre los activos soberanos.

Dirigentes de Juntos por el Cambio y el liberalismo salieron a cuestionar en duros términos la expropiación de YPF. El exministro de Hacienda y Finanzas durante el macrismo Alfonso Prat-Gay apuntó contra Axel Kicillof, que impulsó la reestatización siendo viceministro de Economía de Cristina Kirchner, e hizo cálculos que revelan que “el fallo de Nueva York eleva el costo judicial de sus malas decisiones a más de US$ 33.000 millones, con el riesgo de terminar superando los US$ 45.000 millones”.

Por su parte, el diputado nacional y precandidato a presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) recordó que “hace casi diez años casi la totalidad de la clase política argentina votó a favor de la expropiación de YPF, incluidos 34 votos positivos de la UCR”.

“Esa expropiación ilegal nos acaba de salir US$ 20.000 millones en un juicio contra Argentina. La joda la pagamos nosotros”, advirtió el economista.